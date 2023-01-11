https://ria.ru/20230111/nasa-1844191385.html

В НАСА согласились с выводами "Роскосмоса" об аварии на "Союзе"

В НАСА согласились с выводами "Роскосмоса" об аварии на "Союзе" - РИА Новости, 11.01.2023

В НАСА согласились с выводами "Роскосмоса" об аварии на "Союзе"

НАСА разделяет позицию "Роскосмоса" о причинах аварии на "Союзе", проблема не касается производства корабля, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:14

2023-01-11T17:14

2023-01-11T17:43

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. НАСА разделяет позицию "Роскосмоса" о причинах аварии на "Союзе", проблема не касается производства корабля, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Моналбано."Мы проверяем дополнительные снимки, но сейчас мы разделяем вывод "Роскосмоса", - сказал представитель НАСА в ходе пресс-конференции, он находится в Москве для обсуждения ситуации с "Союзом". По словам Монталбано, "все указывает на микрометеороидные осколки". Он также указал на то, что "российские партнеры проанализировали состояние корабля и процесс его производства... не обнаружив каких-либо аномалий в нем"."В предстоящие пару недель НАСА в сотрудничестве с программой коммерческих пилотируемых полетов и американскими партнерами будет планировать план полетов на предстоящие несколько месяцев", - сказал представитель американского космического ведомства.По его словам, необходимо время, чтобы определить график будущих полетов.Он указал, что следующий, шестой экипаж корабля Crew Dragon, который планируется отправить на МКС в феврале, пока остается без изменений.В середине декабря стало известно о разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22". Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны. В среду "Роскосмос" сообщил, что "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения вернется на Землю в беспилотном режиме, а прилетевших на нем космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио заберет "Союз МС-23". Изначально полет "МС-23" планировался 16 марта, но состоится 20 февраля, экспедиция экипажа "Союза МС-22" при этом продлевается, заявили в "Роскосмосе".

https://ria.ru/20230111/missiya-1844190944.html

https://ria.ru/20230111/mks-1844082739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), земля, dragon spacex