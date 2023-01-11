17:14 11.01.2023 (обновлено: 17:43 11.01.2023)
В НАСА согласились с выводами "Роскосмоса" об аварии на "Союзе"
Представитель НАСА: агентство разделяет позицию "Роскосмоса" по причинам аварии на "Союзе"
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. НАСА разделяет позицию "Роскосмоса" о причинах аварии на "Союзе", проблема не касается производства корабля, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Моналбано.
"Мы проверяем дополнительные снимки, но сейчас мы разделяем вывод "Роскосмоса", - сказал представитель НАСА в ходе пресс-конференции, он находится в Москве для обсуждения ситуации с "Союзом". По словам Монталбано, "все указывает на микрометеороидные осколки". Он также указал на то, что "российские партнеры проанализировали состояние корабля и процесс его производства... не обнаружив каких-либо аномалий в нем".
"В предстоящие пару недель НАСА в сотрудничестве с программой коммерческих пилотируемых полетов и американскими партнерами будет планировать план полетов на предстоящие несколько месяцев", - сказал представитель американского космического ведомства.
По его словам, необходимо время, чтобы определить график будущих полетов.
Он указал, что следующий, шестой экипаж корабля Crew Dragon, который планируется отправить на МКС в феврале, пока остается без изменений.
В середине декабря стало известно о разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22". Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны. В среду "Роскосмос" сообщил, что "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения вернется на Землю в беспилотном режиме, а прилетевших на нем космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио заберет "Союз МС-23". Изначально полет "МС-23" планировался 16 марта, но состоится 20 февраля, экспедиция экипажа "Союза МС-22" при этом продлевается, заявили в "Роскосмосе".
Вчера, 12:05"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа