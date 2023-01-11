https://ria.ru/20230111/naproekty-1844144266.html
Путин призвал подключить новые регионы к нацпроектам
Путин призвал подключить новые регионы к нацпроектам - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал подключить новые регионы к нацпроектам
Новые регионы России надо подключить к нацпроектам, они должны быть обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:07
2023-01-11T15:07
2023-01-11T15:22
владимир путин
жкх
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новые регионы России надо подключить к нацпроектам, они должны быть обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо подключить новые субъекты РФ к реализации национальных проектов, а это в том числе означает, что мероприятия нацпроектов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть обеспечены финансированием. Знаю, что работа по подготовке ключевых показателей эффективности развития новых регионов по их подключению к нацпроектам ведется правительством активно, но обращаю внимание, она пока не завершена. Нужно как можно быстрее решить остающиеся вопросы", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.По его словам, на текущий год должны быть установлены ключевые показатели эффективности развития Запорожской, Херсонской областей, ЛНР, ДНР. "Имею в виду единые прозрачные критерии работы не только для региональных и муниципальных, но и федеральных органов власти, чтобы коллеги на местах совместно с правительством, министерствами, ведомствами могли сосредоточить силы, ресурсы на тех приоритетных направлениях, которые требуют внимания в первую очередь", - пояснил президент.
https://ria.ru/20230109/obrazovanie-1843647416.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, жкх, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Владимир Путин, ЖКХ, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
15:07 11.01.2023 (обновлено: 15:22 11.01.2023)
Путин призвал подключить новые регионы к нацпроектам
Путин призвал подключить новые регионы к нацпроектам и обеспечить финансированием