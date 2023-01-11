https://ria.ru/20230111/naproekty-1844144266.html

Путин призвал подключить новые регионы к нацпроектам

Путин призвал подключить новые регионы к нацпроектам - РИА Новости, 11.01.2023

Путин призвал подключить новые регионы к нацпроектам

Новые регионы России надо подключить к нацпроектам, они должны быть обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:07

2023-01-11T15:07

2023-01-11T15:22

владимир путин

жкх

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новые регионы России надо подключить к нацпроектам, они должны быть обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо подключить новые субъекты РФ к реализации национальных проектов, а это в том числе означает, что мероприятия нацпроектов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть обеспечены финансированием. Знаю, что работа по подготовке ключевых показателей эффективности развития новых регионов по их подключению к нацпроектам ведется правительством активно, но обращаю внимание, она пока не завершена. Нужно как можно быстрее решить остающиеся вопросы", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.По его словам, на текущий год должны быть установлены ключевые показатели эффективности развития Запорожской, Херсонской областей, ЛНР, ДНР. "Имею в виду единые прозрачные критерии работы не только для региональных и муниципальных, но и федеральных органов власти, чтобы коллеги на местах совместно с правительством, министерствами, ведомствами могли сосредоточить силы, ресурсы на тех приоритетных направлениях, которые требуют внимания в первую очередь", - пояснил президент.

https://ria.ru/20230109/obrazovanie-1843647416.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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владимир путин, жкх, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика