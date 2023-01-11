СМИ: документы детей главы правительства Мьянмы нашли в доме наркобарона
Bangkok Post: документы детей главы правительства Мьянмы нашли в доме наркобарона
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Тайские власти обнаружили документы, принадлежащие детям главы правительства Мьянмы Мин Аун Хлаина, во время рейда в доме обвиненного в незаконном обороте наркотиков магната, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на источники.
"Юридические документы и банковские книжки, принадлежащие дочери и сыну Мин Аун Хлаина, были найдены в доме 53-летнего Тун Мин Латта, обвиненного в заговоре с целью незаконного оборота наркотиков и отмывания денег", - говорится в сообщении Bangkok Post.
14 апреля 2020, 11:02В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад
По данным издания, Тун Мин Латт является близким соратником Мин Аун Хлаина, пришедшего к власти в Мьянме вместе с военным правительством в феврале 2021 года.
Тогда военные обвинили бывшую правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации результатов выборов 2020 года и заявили, что вернут власть гражданскому правительству после создания условий для возобновления демократического многопартийного правления.
23 февраля 2021, 01:58В США задержали жену наркобарона Коротышки