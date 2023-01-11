https://ria.ru/20230111/myanma-1844119367.html

СМИ: документы детей главы правительства Мьянмы нашли в доме наркобарона

СМИ: документы детей главы правительства Мьянмы нашли в доме наркобарона - РИА Новости, 11.01.2023

СМИ: документы детей главы правительства Мьянмы нашли в доме наркобарона

Тайские власти обнаружили документы, принадлежащие детям главы правительства Мьянмы Мин Аун Хлаина, во время рейда в доме обвиненного в незаконном обороте... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:51

2023-01-11T13:51

2023-01-11T13:51

в мире

мьянма

национальная лига за демократию (нлд)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Тайские власти обнаружили документы, принадлежащие детям главы правительства Мьянмы Мин Аун Хлаина, во время рейда в доме обвиненного в незаконном обороте наркотиков магната, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на источники. "Юридические документы и банковские книжки, принадлежащие дочери и сыну Мин Аун Хлаина, были найдены в доме 53-летнего Тун Мин Латта, обвиненного в заговоре с целью незаконного оборота наркотиков и отмывания денег", - говорится в сообщении Bangkok Post. По данным издания, Тун Мин Латт является близким соратником Мин Аун Хлаина, пришедшего к власти в Мьянме вместе с военным правительством в феврале 2021 года. Тогда военные обвинили бывшую правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации результатов выборов 2020 года и заявили, что вернут власть гражданскому правительству после создания условий для возобновления демократического многопартийного правления.

https://ria.ru/20200414/1570011518.html

https://ria.ru/20210223/narkotiki-1598623017.html

мьянма

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мьянма, национальная лига за демократию (нлд)