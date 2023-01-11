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СМИ: документы детей главы правительства Мьянмы нашли в доме наркобарона - РИА Новости, 11.01.2023
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СМИ: документы детей главы правительства Мьянмы нашли в доме наркобарона
СМИ: документы детей главы правительства Мьянмы нашли в доме наркобарона - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ: документы детей главы правительства Мьянмы нашли в доме наркобарона
Тайские власти обнаружили документы, принадлежащие детям главы правительства Мьянмы Мин Аун Хлаина, во время рейда в доме обвиненного в незаконном обороте... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:51
2023-01-11T13:51
в мире
мьянма
национальная лига за демократию (нлд)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Тайские власти обнаружили документы, принадлежащие детям главы правительства Мьянмы Мин Аун Хлаина, во время рейда в доме обвиненного в незаконном обороте наркотиков магната, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на источники. "Юридические документы и банковские книжки, принадлежащие дочери и сыну Мин Аун Хлаина, были найдены в доме 53-летнего Тун Мин Латта, обвиненного в заговоре с целью незаконного оборота наркотиков и отмывания денег", - говорится в сообщении Bangkok Post. По данным издания, Тун Мин Латт является близким соратником Мин Аун Хлаина, пришедшего к власти в Мьянме вместе с военным правительством в феврале 2021 года. Тогда военные обвинили бывшую правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации результатов выборов 2020 года и заявили, что вернут власть гражданскому правительству после создания условий для возобновления демократического многопартийного правления.
https://ria.ru/20200414/1570011518.html
https://ria.ru/20210223/narkotiki-1598623017.html
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Дарья Буймова
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в мире, мьянма, национальная лига за демократию (нлд)
В мире, Мьянма, Национальная лига за демократию (НЛД)
13:51 11.01.2023
 
СМИ: документы детей главы правительства Мьянмы нашли в доме наркобарона

Bangkok Post: документы детей главы правительства Мьянмы нашли в доме наркобарона

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Тайские власти обнаружили документы, принадлежащие детям главы правительства Мьянмы Мин Аун Хлаина, во время рейда в доме обвиненного в незаконном обороте наркотиков магната, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на источники.
"Юридические документы и банковские книжки, принадлежащие дочери и сыну Мин Аун Хлаина, были найдены в доме 53-летнего Тун Мин Латта, обвиненного в заговоре с целью незаконного оборота наркотиков и отмывания денег", - говорится в сообщении Bangkok Post.
Мозамбик - РИА Новости, 1920, 14.04.2020
14 апреля 2020, 11:02
В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад
По данным издания, Тун Мин Латт является близким соратником Мин Аун Хлаина, пришедшего к власти в Мьянме вместе с военным правительством в феврале 2021 года.
Тогда военные обвинили бывшую правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации результатов выборов 2020 года и заявили, что вернут власть гражданскому правительству после создания условий для возобновления демократического многопартийного правления.
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля 2021, 01:58
В США задержали жену наркобарона Коротышки
 
В миреМьянмаНациональная лига за демократию (НЛД)
 
 
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