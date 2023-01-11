https://ria.ru/20230111/murmansk-1844115573.html

Жители Мурманска встретили солнце после полярной ночи

Жители Мурманска встретили солнце после полярной ночи - РИА Новости, 11.01.2023

Жители Мурманска встретили солнце после полярной ночи

Жители Мурманска поднялись на самую высокую сопку города – Солнечную, чтобы поприветствовать солнце, которое впервые после 40 дней полярной ночи должно было... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:42

2023-01-11T13:42

2023-01-11T13:42

общество

мурманск

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МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Жители Мурманска поднялись на самую высокую сопку города – Солнечную, чтобы поприветствовать солнце, которое впервые после 40 дней полярной ночи должно было показаться над горизонтом, однако увидеть его помешали облака, передает корреспондент РИА Новости. Встреча солнца для мурманчан – трогательная и важная традиция, зародившаяся в 2007 году по инициативе горожанина Александр Пютсепа. Период полярной ночи многим жителям Заполярья дается нелегко – дефицит света из-за того, что солнце не поднимается над горизонтом более 40 дней, сказывается на здоровье и настроении. Поэтому первый, пусть даже символический рассвет, – праздник для северян. "Мы уже не первый год сюда приходим встречать первый рассвет. Конечно, в первый день солнце, как правило, не показывается. Если повезет – можно увидеть лишь золотистые отблески", - рассказала РИА Новости мурманчанка Анна, которая приходит встречать солнце вместе с детьми. Для собравшихся встреча первого рассвета, скорее, просто красивая традиция, символизирующая единение людей с природой, начало светлого периода в жизни, поворотную точку зимы – с этого дня световой день начинает прибывать. По данным мурманского гидрометцентра, первый световой день в Мурманске начался в 12.43 и длился всего 26 минут. Встречающие первый рассвет совершили пеший подъем в гору высотой 1 километр. Встреча первого рассвета проходит под песню "Луч солнца золотого" из советского мультфильма "Бременские музыканты". Участники получают значки "Первый рассвет", пьют морошковый чай и водят хороводы, поглядывая на горизонт и пытаясь разглядеть первые лучи солнца. Местные паблики ведут прямые трансляции с Солнечной горки, собирающие тысячи просмотров. В среду в Мурманске наблюдается облачная с прояснениями погода, небольшой ветер и мороз в минус 10 градусов. В этот день участникам праздника удалось увидеть лишь золотистую полоску солнечного света в просвете облаков, хотя небо подарило северянам красочные переливы.

https://ria.ru/20221230/illyuminatsiya-1840314683.html

https://ria.ru/20220819/siyanie-1810712627.html

мурманск

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мурманск