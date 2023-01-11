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Жители Мурманска встретили солнце после полярной ночи - РИА Новости, 11.01.2023
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Жители Мурманска встретили солнце после полярной ночи
Жители Мурманска встретили солнце после полярной ночи - РИА Новости, 11.01.2023
Жители Мурманска встретили солнце после полярной ночи
Жители Мурманска поднялись на самую высокую сопку города – Солнечную, чтобы поприветствовать солнце, которое впервые после 40 дней полярной ночи должно было... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:42
2023-01-11T13:42
общество
мурманск
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МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Жители Мурманска поднялись на самую высокую сопку города – Солнечную, чтобы поприветствовать солнце, которое впервые после 40 дней полярной ночи должно было показаться над горизонтом, однако увидеть его помешали облака, передает корреспондент РИА Новости. Встреча солнца для мурманчан – трогательная и важная традиция, зародившаяся в 2007 году по инициативе горожанина Александр Пютсепа. Период полярной ночи многим жителям Заполярья дается нелегко – дефицит света из-за того, что солнце не поднимается над горизонтом более 40 дней, сказывается на здоровье и настроении. Поэтому первый, пусть даже символический рассвет, – праздник для северян. "Мы уже не первый год сюда приходим встречать первый рассвет. Конечно, в первый день солнце, как правило, не показывается. Если повезет – можно увидеть лишь золотистые отблески", - рассказала РИА Новости мурманчанка Анна, которая приходит встречать солнце вместе с детьми. Для собравшихся встреча первого рассвета, скорее, просто красивая традиция, символизирующая единение людей с природой, начало светлого периода в жизни, поворотную точку зимы – с этого дня световой день начинает прибывать. По данным мурманского гидрометцентра, первый световой день в Мурманске начался в 12.43 и длился всего 26 минут. Встречающие первый рассвет совершили пеший подъем в гору высотой 1 километр. Встреча первого рассвета проходит под песню "Луч солнца золотого" из советского мультфильма "Бременские музыканты". Участники получают значки "Первый рассвет", пьют морошковый чай и водят хороводы, поглядывая на горизонт и пытаясь разглядеть первые лучи солнца. Местные паблики ведут прямые трансляции с Солнечной горки, собирающие тысячи просмотров. В среду в Мурманске наблюдается облачная с прояснениями погода, небольшой ветер и мороз в минус 10 градусов. В этот день участникам праздника удалось увидеть лишь золотистую полоску солнечного света в просвете облаков, хотя небо подарило северянам красочные переливы.
https://ria.ru/20221230/illyuminatsiya-1840314683.html
https://ria.ru/20220819/siyanie-1810712627.html
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общество, мурманск
Общество, Мурманск
13:42 11.01.2023
 
Жители Мурманска встретили солнце после полярной ночи

Жители Мурманска встретили солнце после полярной ночи на самой высокой сопке

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВид на Мурманск
Вид на Мурманск - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Жители Мурманска поднялись на самую высокую сопку города – Солнечную, чтобы поприветствовать солнце, которое впервые после 40 дней полярной ночи должно было показаться над горизонтом, однако увидеть его помешали облака, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча солнца для мурманчан – трогательная и важная традиция, зародившаяся в 2007 году по инициативе горожанина Александр Пютсепа. Период полярной ночи многим жителям Заполярья дается нелегко – дефицит света из-за того, что солнце не поднимается над горизонтом более 40 дней, сказывается на здоровье и настроении. Поэтому первый, пусть даже символический рассвет, – праздник для северян.
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"Мы уже не первый год сюда приходим встречать первый рассвет. Конечно, в первый день солнце, как правило, не показывается. Если повезет – можно увидеть лишь золотистые отблески", - рассказала РИА Новости мурманчанка Анна, которая приходит встречать солнце вместе с детьми.
Для собравшихся встреча первого рассвета, скорее, просто красивая традиция, символизирующая единение людей с природой, начало светлого периода в жизни, поворотную точку зимы – с этого дня световой день начинает прибывать. По данным мурманского гидрометцентра, первый световой день в Мурманске начался в 12.43 и длился всего 26 минут.
Встречающие первый рассвет совершили пеший подъем в гору высотой 1 километр. Встреча первого рассвета проходит под песню "Луч солнца золотого" из советского мультфильма "Бременские музыканты". Участники получают значки "Первый рассвет", пьют морошковый чай и водят хороводы, поглядывая на горизонт и пытаясь разглядеть первые лучи солнца. Местные паблики ведут прямые трансляции с Солнечной горки, собирающие тысячи просмотров.
В среду в Мурманске наблюдается облачная с прояснениями погода, небольшой ветер и мороз в минус 10 градусов. В этот день участникам праздника удалось увидеть лишь золотистую полоску солнечного света в просвете облаков, хотя небо подарило северянам красочные переливы.
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