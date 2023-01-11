https://ria.ru/20230111/mrot-1844195299.html

Голикова рассказала о размере МРОТ и прожиточного минимума в новых регионах

Голикова рассказала о размере МРОТ и прожиточного минимума в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023

Голикова рассказала о размере МРОТ и прожиточного минимума в новых регионах

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:26

2023-01-11T17:26

2023-01-11T19:12

россия

экономика

татьяна голикова

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.МРОТ вводится на территории новых регионов впервые.Вице-премьер также рассказала о величине прожиточного минимума в новых субъектах."Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей 11 644 рубля ориентировочно", — заявила Голикова.Она пояснила, что называет эти цифры, так как сравнивается показатель новых регионов с рядом находящимися Ростовской областью и Республикой Крым.Изменения будут также и в вопросе оплаты труда бюджетников, для которых введут новую тарифную сетку зарплат.При этом два разряда из нее вводятся для низкооплачиваемых работников и их размер будет ниже минимального уровня. Но такие бюджетники будут получать дополнительные выплаты.Кроме того, поменяется и назначение пенсий."Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную думу, пенсии будут назначаться исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу", — добавила вице-премьер.Она отметила, что если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, которые создаются органами власти новых регионов. Эти органы помогут с подтверждением стажа и получением пенсии по российскому законодательству.В среду президент России Владимир Путин обсудил с кабмином меры социальной поддержки граждан в новых субъектах страны.

https://ria.ru/20230111/naproekty-1844144266.html

https://ria.ru/20230103/polisy-1842916091.html

https://ria.ru/20230103/ipoteka-1842906821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, татьяна голикова