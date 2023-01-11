https://ria.ru/20230111/mrot-1844195299.html
Голикова рассказала о размере МРОТ и прожиточного минимума в новых регионах
Голикова рассказала о размере МРОТ и прожиточного минимума в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023
Голикова рассказала о размере МРОТ и прожиточного минимума в новых регионах
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:26
2023-01-11T17:26
2023-01-11T19:12
россия
экономика
татьяна голикова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.МРОТ вводится на территории новых регионов впервые.Вице-премьер также рассказала о величине прожиточного минимума в новых субъектах."Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей 11 644 рубля ориентировочно", — заявила Голикова.Она пояснила, что называет эти цифры, так как сравнивается показатель новых регионов с рядом находящимися Ростовской областью и Республикой Крым.Изменения будут также и в вопросе оплаты труда бюджетников, для которых введут новую тарифную сетку зарплат.При этом два разряда из нее вводятся для низкооплачиваемых работников и их размер будет ниже минимального уровня. Но такие бюджетники будут получать дополнительные выплаты.Кроме того, поменяется и назначение пенсий."Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную думу, пенсии будут назначаться исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу", — добавила вице-премьер.Она отметила, что если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, которые создаются органами власти новых регионов. Эти органы помогут с подтверждением стажа и получением пенсии по российскому законодательству.В среду президент России Владимир Путин обсудил с кабмином меры социальной поддержки граждан в новых субъектах страны.
https://ria.ru/20230111/naproekty-1844144266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, татьяна голикова
Россия, Экономика, Татьяна Голикова
17:26 11.01.2023 (обновлено: 19:12 11.01.2023)
Голикова рассказала о размере МРОТ и прожиточного минимума в новых регионах
Голикова рассказала о размере МРОТ и прожиточного минимума в новых регионах с января
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"То есть 16 242 рубля", — уточнила она в эфире телеканала "Россия 24" после совещания с президентом России Владимиром Путиным.
МРОТ вводится на территории новых регионов впервые.
Вице-премьер также рассказала о величине прожиточного минимума в новых субъектах.
"Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик
средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей
11 644 рубля ориентировочно", — заявила Голикова.
Она пояснила, что называет эти цифры, так как сравнивается показатель новых регионов с рядом находящимися Ростовской областью
и Республикой Крым
.
"Установив таким образом размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей", — отметила Голикова.
Изменения будут также и в вопросе оплаты труда бюджетников, для которых введут новую тарифную сетку зарплат.
При этом два разряда из нее вводятся для низкооплачиваемых работников и их размер будет ниже минимального уровня. Но такие бюджетники будут получать дополнительные выплаты.
"И таким образом на территориях новых регионов не должно быть ни одного работника бюджетной сферы, у которого заработная плата будет ниже МРОТ", — уточнила Голикова.
Кроме того, поменяется и назначение пенсий.
"Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную думу, пенсии будут назначаться исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу", — добавила вице-премьер.
Она отметила, что если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, которые создаются органами власти новых регионов. Эти органы помогут с подтверждением стажа и получением пенсии по российскому законодательству.
В среду президент России Владимир Путин
обсудил с кабмином меры социальной поддержки граждан в новых субъектах страны.