https://ria.ru/20230111/morales-1844016618.html

Моралес заявил, что США провоцируют перевороты в странах Латинской Америки

Моралес заявил, что США провоцируют перевороты в странах Латинской Америки - РИА Новости, 11.01.2023

Моралес заявил, что США провоцируют перевороты в странах Латинской Америки

Правительство США провоцирует госперевороты в Бразилии, Перу и Аргентине, потому что теряет свое влияние в Латинской Америке, считает экс-президент Боливии Эво... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T01:31

2023-01-11T01:31

2023-01-11T01:31

в мире

педро кастильо

эво моралес

дональд трамп

перу

бразилия

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МОНТЕВИДЕО, 11 янв – РИА Новости. Правительство США провоцирует госперевороты в Бразилии, Перу и Аргентине, потому что теряет свое влияние в Латинской Америке, считает экс-президент Боливии Эво Моралес. В начале декабря суд приговорил Киршнер к шести годам тюрьмы и пожизненно лишил права занимать государственные должности в рамках дела о коррупции. Однако вице-президент остается на свободе и может подать апелляцию. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих.

https://ria.ru/20220614/ssha-1795280805.html

перу

бразилия

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в мире, педро кастильо, эво моралес, дональд трамп, перу, бразилия