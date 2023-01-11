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Моралес заявил, что США провоцируют перевороты в странах Латинской Америки - РИА Новости, 11.01.2023
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Моралес заявил, что США провоцируют перевороты в странах Латинской Америки
Моралес заявил, что США провоцируют перевороты в странах Латинской Америки - РИА Новости, 11.01.2023
Моралес заявил, что США провоцируют перевороты в странах Латинской Америки
Правительство США провоцирует госперевороты в Бразилии, Перу и Аргентине, потому что теряет свое влияние в Латинской Америке, считает экс-президент Боливии Эво... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T01:31
2023-01-11T01:31
в мире
педро кастильо
эво моралес
дональд трамп
перу
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МОНТЕВИДЕО, 11 янв – РИА Новости. Правительство США провоцирует госперевороты в Бразилии, Перу и Аргентине, потому что теряет свое влияние в Латинской Америке, считает экс-президент Боливии Эво Моралес. В начале декабря суд приговорил Киршнер к шести годам тюрьмы и пожизненно лишил права занимать государственные должности в рамках дела о коррупции. Однако вице-президент остается на свободе и может подать апелляцию. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих.
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в мире, педро кастильо, эво моралес, дональд трамп, перу, бразилия
В мире, Педро Кастильо, Эво Моралес, Дональд Трамп, Перу, Бразилия
01:31 11.01.2023
 
Моралес заявил, что США провоцируют перевороты в странах Латинской Америки

Моралес: США провоцируют госперевороты в Бразилии, Перу и Аргентине

© AP Photo / Juan KaritaЭкс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Juan Karita
Экс-президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 11 янв – РИА Новости. Правительство США провоцирует госперевороты в Бразилии, Перу и Аргентине, потому что теряет свое влияние в Латинской Америке, считает экс-президент Боливии Эво Моралес.
"Политика США терпит неудачу, когда империя находится в упадке, она обращается к насилию, когда империя теряет гегемонию, она обращается к оружию и пулям… В прошлом месяце – судебный переворот в отношении (вице-президента Аргентины) Кристины (Киршнер), на следующий день переворот со стороны конгресса в Перу, (в воскресенье) попытка переворота в Бразилии в стиле Дональда Трампа", - сказал он РИА Новости.
В начале декабря суд приговорил Киршнер к шести годам тюрьмы и пожизненно лишил права занимать государственные должности в рамках дела о коррупции. Однако вице-президент остается на свободе и может подать апелляцию.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.
Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих.
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня 2022, 18:15
США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес
 
В миреПедро КастильоЭво МоралесДональд ТрампПеруБразилия
 
 
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