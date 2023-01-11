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Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера - РИА Новости, 11.01.2023
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Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера
Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера - РИА Новости, 11.01.2023
Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера
Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего к пяти с половиной годам колонии за избиение офицера в парке "Патриот", сообщили... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:44
2023-01-11T20:03
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего к пяти с половиной годам колонии за избиение офицера в парке "Патриот", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Подсудимого признали виновным по части 3 статьи 334 Уголовного кодекса России ("Насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации"), она предусматривает от пяти до 15 лет заключения.По версии обвинения, призванный по частичной мобилизации Лешков в ноябре в подмосковном парке "Патриот" в нецензурной форме высказал свое мнение по вопросам организации службы, а затем ударил офицера. Как уточнили в пресс-службе, осужденный обжаловал приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, частичная мобилизация в россии
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Частичная мобилизация в России
17:44 11.01.2023 (обновлено: 20:03 11.01.2023)
 
Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера

Военный суд приговорил мобилизованного Лешкова, избившего офицера, к 5,5 года колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего к пяти с половиной годам колонии за избиение офицера в парке "Патриот", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд признал Александра Лешкова виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев заключения с отбыванием в колонии строгого режима", — сказали там.

Подсудимого признали виновным по части 3 статьи 334 Уголовного кодекса России ("Насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации"), она предусматривает от пяти до 15 лет заключения.
По версии обвинения, призванный по частичной мобилизации Лешков в ноябре в подмосковном парке "Патриот" в нецензурной форме высказал свое мнение по вопросам организации службы, а затем ударил офицера.
Как уточнили в пресс-службе, осужденный обжаловал приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу.
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