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Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера
Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера - РИА Новости, 11.01.2023
Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера
Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего к пяти с половиной годам колонии за избиение офицера в парке "Патриот", сообщили... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:44
2023-01-11T17:44
2023-01-11T20:03
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего к пяти с половиной годам колонии за избиение офицера в парке "Патриот", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Подсудимого признали виновным по части 3 статьи 334 Уголовного кодекса России ("Насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации"), она предусматривает от пяти до 15 лет заключения.По версии обвинения, призванный по частичной мобилизации Лешков в ноябре в подмосковном парке "Патриот" в нецензурной форме высказал свое мнение по вопросам организации службы, а затем ударил офицера. Как уточнили в пресс-службе, осужденный обжаловал приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, частичная мобилизация в россии
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Частичная мобилизация в России
17:44 11.01.2023 (обновлено: 20:03 11.01.2023)
Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера
Военный суд приговорил мобилизованного Лешкова, избившего офицера, к 5,5 года колонии
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего к пяти с половиной годам колонии за избиение офицера в парке "Патриот", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Александра Лешкова виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев заключения с отбыванием в колонии строгого режима", — сказали там.
Подсудимого признали виновным по части 3 статьи 334 Уголовного кодекса России ("Насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации"), она предусматривает от пяти до 15 лет заключения.
По версии обвинения, призванный по частичной мобилизации Лешков в ноябре в подмосковном парке "Патриот" в нецензурной форме высказал свое мнение по вопросам организации службы, а затем ударил офицера.
Как уточнили в пресс-службе, осужденный обжаловал приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу.