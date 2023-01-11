https://ria.ru/20230111/mobilizatsiya-1844202485.html

Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера

Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера - РИА Новости, 11.01.2023

Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего к пяти с половиной годам колонии за избиение офицера в парке "Патриот", сообщили... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:44

2023-01-11T17:44

2023-01-11T20:03

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего к пяти с половиной годам колонии за избиение офицера в парке "Патриот", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Подсудимого признали виновным по части 3 статьи 334 Уголовного кодекса России ("Насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации"), она предусматривает от пяти до 15 лет заключения.По версии обвинения, призванный по частичной мобилизации Лешков в ноябре в подмосковном парке "Патриот" в нецензурной форме высказал свое мнение по вопросам организации службы, а затем ударил офицера. Как уточнили в пресс-службе, осужденный обжаловал приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841845814.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), россия, частичная мобилизация в россии