https://ria.ru/20230111/mks-1844197830.html

"Роскосмос" не исключил, что одного из космонавтов пересадят на Crew Dragon

"Роскосмос" не исключил, что одного из космонавтов пересадят на Crew Dragon - РИА Новости, 11.01.2023

"Роскосмос" не исключил, что одного из космонавтов пересадят на Crew Dragon

Один из космонавтов "Союза МС-22" может "пересесть" на Crew Dragon, если на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация до прибытия "Союза МС-23", сообщил... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:32

2023-01-11T17:32

2023-01-11T17:32

космос - риа наука

сергей крикалев

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Один из космонавтов "Союза МС-22" может "пересесть" на Crew Dragon, если на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация до прибытия "Союза МС-23", сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. "В экстренном случае, при крайнем риске, нам придется использовать этот "Союз" для возвращения экипажа на Землю. Но вместе с нашими коллегами из НАСА мы изучаем, как можно снизить этот риск - может быть, переместить хотя бы одного члена экипажа на Crew Dragon", - сказал он на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА. Так Крикалев ответил на вопрос, что будет, если еще одна нештатная ситуация произойдет на МКС до того момента, как к ней прилетит корабль-спасатель "Союз МС-23". Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта. Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.

https://ria.ru/20221221/mks-1840177289.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, сергей крикалев, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex