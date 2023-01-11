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"Роскосмос" не исключил, что одного из космонавтов пересадят на Crew Dragon - РИА Новости, 11.01.2023
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"Роскосмос" не исключил, что одного из космонавтов пересадят на Crew Dragon
"Роскосмос" не исключил, что одного из космонавтов пересадят на Crew Dragon - РИА Новости, 11.01.2023
"Роскосмос" не исключил, что одного из космонавтов пересадят на Crew Dragon
Один из космонавтов "Союза МС-22" может "пересесть" на Crew Dragon, если на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация до прибытия "Союза МС-23", сообщил... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:32
2023-01-11T17:32
космос - риа наука
сергей крикалев
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Один из космонавтов "Союза МС-22" может "пересесть" на Crew Dragon, если на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация до прибытия "Союза МС-23", сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. "В экстренном случае, при крайнем риске, нам придется использовать этот "Союз" для возвращения экипажа на Землю. Но вместе с нашими коллегами из НАСА мы изучаем, как можно снизить этот риск - может быть, переместить хотя бы одного члена экипажа на Crew Dragon", - сказал он на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА. Так Крикалев ответил на вопрос, что будет, если еще одна нештатная ситуация произойдет на МКС до того момента, как к ней прилетит корабль-спасатель "Союз МС-23". Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта. Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.
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космос - риа наука, сергей крикалев, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Космос - РИА Наука, Сергей Крикалев, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
17:32 11.01.2023
 
"Роскосмос" не исключил, что одного из космонавтов пересадят на Crew Dragon

"Роскосмос" допустил, что при новом ЧП одного из космонавтов пересадят на Crew Dragon

© NASA TVМанипулятор обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
Манипулятор обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Один из космонавтов "Союза МС-22" может "пересесть" на Crew Dragon, если на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация до прибытия "Союза МС-23", сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"В экстренном случае, при крайнем риске, нам придется использовать этот "Союз" для возвращения экипажа на Землю. Но вместе с нашими коллегами из НАСА мы изучаем, как можно снизить этот риск - может быть, переместить хотя бы одного члена экипажа на Crew Dragon", - сказал он на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА. Так Крикалев ответил на вопрос, что будет, если еще одна нештатная ситуация произойдет на МКС до того момента, как к ней прилетит корабль-спасатель "Союз МС-23".
Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта.
Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 10:52
В "Роскосмосе" назвали возможного "виновника" аварии на "Союзе МС-22"
 
Космос - РИА НаукаСергей КрикалевРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceX
 
 
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