"Роскосмос" не исключил, что одного из космонавтов пересадят на Crew Dragon
"Роскосмос" допустил, что при новом ЧП одного из космонавтов пересадят на Crew Dragon
© NASA TVМанипулятор обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Один из космонавтов "Союза МС-22" может "пересесть" на Crew Dragon, если на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация до прибытия "Союза МС-23", сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"В экстренном случае, при крайнем риске, нам придется использовать этот "Союз" для возвращения экипажа на Землю. Но вместе с нашими коллегами из НАСА мы изучаем, как можно снизить этот риск - может быть, переместить хотя бы одного члена экипажа на Crew Dragon", - сказал он на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА. Так Крикалев ответил на вопрос, что будет, если еще одна нештатная ситуация произойдет на МКС до того момента, как к ней прилетит корабль-спасатель "Союз МС-23".
Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта.
Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.
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