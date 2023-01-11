https://ria.ru/20230111/mks-1844083387.html
В "Роскосмосе" рассказали о вариантах эвакуации экипажа МКС
В "Роскосмосе" рассказали о вариантах эвакуации экипажа МКС - РИА Новости, 11.01.2023
В "Роскосмосе" рассказали о вариантах эвакуации экипажа МКС
Если на МКС возникнет еще одна аварийная ситуация до прибытия корабля-спасателя "Союза МС-23", который запустят во второй половине февраля, госкомиссией будет... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:07
2023-01-11T12:07
2023-01-11T12:21
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роскосмос
международная космическая станция (мкс)
земля
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Если на МКС возникнет еще одна аварийная ситуация до прибытия корабля-спасателя "Союза МС-23", который запустят во второй половине февраля, госкомиссией будет обсуждаться возможность эвакуации на поврежденном "Союзе МС-22", сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением государственной комиссии", - сказал Борисов.Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск корабля-спасателя "Союза МС-23" в беспилотном режиме к станции, который сможет вернуть на землю экипаж в штатном режиме, запланирован на 20 февраля.Как уточнил Борисов, на "Союзе МС-22", который сейчас пристыкован к МКС в результате аварии 15 декабря вышел из строя контур охлаждения, он признан неработоспособным.По его словам, было проведено моделирование тепловых процессов "Союза МС-22", когда он будет спускаться с орбиты с неисправным контуром охлаждения. С учетом состояния корабля, тепловых расчетов и техдокументации был сделан вывод, что "Союз МС-22" должен спускаться в беспилотном варианте.На "Союзе МС-22" согласно планам до аварии на Землю в марте должны были вернуться россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.
https://ria.ru/20230111/mks-1844082739.html
https://ria.ru/20230111/kosmos-1844081415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), земля
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Земля
12:07 11.01.2023 (обновлено: 12:21 11.01.2023)
В "Роскосмосе" рассказали о вариантах эвакуации экипажа МКС
В "Роскосмосе" рассказали о вариантах эвакуации, если на МКС произойдет еще одна авария
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Если на МКС возникнет еще одна аварийная ситуация до прибытия корабля-спасателя "Союза МС-23", который запустят во второй половине февраля, госкомиссией будет обсуждаться возможность эвакуации на поврежденном "Союзе МС-22", сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением государственной комиссии", - сказал Борисов.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск корабля-спасателя "Союза МС-23" в беспилотном режиме к станции, который сможет вернуть на землю экипаж в штатном режиме, запланирован на 20 февраля.
Как уточнил Борисов, на "Союзе МС-22", который сейчас пристыкован к МКС в результате аварии 15 декабря вышел из строя контур охлаждения, он признан неработоспособным.
По его словам, было проведено моделирование тепловых процессов "Союза МС-22", когда он будет спускаться с орбиты с неисправным контуром охлаждения. С учетом состояния корабля, тепловых расчетов и техдокументации был сделан вывод, что "Союз МС-22" должен спускаться в беспилотном варианте.
На "Союзе МС-22" согласно планам до аварии на Землю
в марте должны были вернуться россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.