https://ria.ru/20230111/mks-1844083387.html

В "Роскосмосе" рассказали о вариантах эвакуации экипажа МКС

В "Роскосмосе" рассказали о вариантах эвакуации экипажа МКС - РИА Новости, 11.01.2023

В "Роскосмосе" рассказали о вариантах эвакуации экипажа МКС

Если на МКС возникнет еще одна аварийная ситуация до прибытия корабля-спасателя "Союза МС-23", который запустят во второй половине февраля, госкомиссией будет... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:07

2023-01-11T12:07

2023-01-11T12:21

наука

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

земля

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Если на МКС возникнет еще одна аварийная ситуация до прибытия корабля-спасателя "Союза МС-23", который запустят во второй половине февраля, госкомиссией будет обсуждаться возможность эвакуации на поврежденном "Союзе МС-22", сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением государственной комиссии", - сказал Борисов.Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск корабля-спасателя "Союза МС-23" в беспилотном режиме к станции, который сможет вернуть на землю экипаж в штатном режиме, запланирован на 20 февраля.Как уточнил Борисов, на "Союзе МС-22", который сейчас пристыкован к МКС в результате аварии 15 декабря вышел из строя контур охлаждения, он признан неработоспособным.По его словам, было проведено моделирование тепловых процессов "Союза МС-22", когда он будет спускаться с орбиты с неисправным контуром охлаждения. С учетом состояния корабля, тепловых расчетов и техдокументации был сделан вывод, что "Союз МС-22" должен спускаться в беспилотном варианте.На "Союзе МС-22" согласно планам до аварии на Землю в марте должны были вернуться россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.

https://ria.ru/20230111/mks-1844082739.html

https://ria.ru/20230111/kosmos-1844081415.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), земля