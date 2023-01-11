https://ria.ru/20230111/mitropolit-1844250498.html

Митрополит сравнил курс Киева на запрет УПЦ с гонениями на ранних христиан

Митрополит сравнил курс Киева на запрет УПЦ с гонениями на ранних христиан - РИА Новости, 11.01.2023

Митрополит сравнил курс Киева на запрет УПЦ с гонениями на ранних христиан

Курс властей Украины на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) напоминает гонения на ранних христиан, однако представляет собой худшую версию таких... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T20:45

2023-01-11T20:45

2023-01-11T20:45

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украинская православная церковь

московский патриархат

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Курс властей Украины на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) напоминает гонения на ранних христиан, однако представляет собой худшую версию таких гонений, заявил РИА Новости митрополит Берлинский и Германский Марк. По словам священнослужителя, украинские власти добиваются объявления канонической УПЦ несуществующей церковью, а также ее полного запрета на всей территории страны. "Если в некоторых регионах УПЦ уже запрещена, то ее хотят запретить повсеместно", - указал митрополит Марк. Он отметил, что УПЦ, которая наделена автономией от Русской православной церкви, была вынуждена разорвать связи с ней под огромным давлением киевских властей. "Они больше не поминают патриарха Московского и всея Руси, что по канонам является нонсенсом, и согласились делать (это) для того, чтобы не подвергаться преследованиям. Тем не менее, это, похоже, не имеет никакого значения для правительства (Украины) и для тех, кто желает, чтобы церковь подвергалась гонениям", - резюмировал священнослужитель. Давление на каноническую Украинскую православную церковь - крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, - началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской Лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм Киево-Печерской Лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ. На фоне начавшихся гонений собор УПЦ еще в мае 2022 года объявил о ее самостоятельности и независимости от Московского патриархата (хотя административная независимость и самостоятельность была предоставлена УПЦ еще в 1990 году Архиерейским собором РПЦ). После Синод РПЦ заявил, что решение об изменении статуса УПЦ "может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного собора РПЦ", а "самочинные действия по изменению статуса УПЦ могут привести к появлению нового раскола внутри нее". Позже синод УПЦ принял решение варить миро самостоятельно (привилегия независимых церквей). Однако все эти действия УПЦ не привели к уменьшению гонений на нее. Ситуация продолжает ухудшаться.

https://ria.ru/20230111/upts-1844124998.html

https://ria.ru/20230110/ukraina-1843890240.html

https://ria.ru/20230102/upts-1842833046.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, россия, русская православная церковь, украинская православная церковь, московский патриархат