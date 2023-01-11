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Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана - РИА Новости, 11.01.2023
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Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана - РИА Новости, 11.01.2023
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, обсудили совместные проекты, взаимодействие в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:37
2023-01-11T14:42
азербайджан
михаил мишустин
в мире
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, обсудили совместные проекты, взаимодействие в транспортно-логистической области, сообщает пресс-служба кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов, включая взаимодействие в транспортно-логистической области", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин и Асадов обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.
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азербайджан, михаил мишустин, в мире, россия
Азербайджан, Михаил Мишустин, В мире, Россия
14:37 11.01.2023 (обновлено: 14:42 11.01.2023)
 
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана

Премьер Мишустин обсудил с азербайджанским коллегой Асадовым совместные проекты

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, обсудили совместные проекты, взаимодействие в транспортно-логистической области, сообщает пресс-служба кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов, включая взаимодействие в транспортно-логистической области", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мишустин и Асадов обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.
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