https://ria.ru/20230111/mishustin-1844132359.html

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана - РИА Новости, 11.01.2023

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, обсудили совместные проекты, взаимодействие в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:37

2023-01-11T14:37

2023-01-11T14:42

азербайджан

михаил мишустин

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, обсудили совместные проекты, взаимодействие в транспортно-логистической области, сообщает пресс-служба кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов, включая взаимодействие в транспортно-логистической области", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин и Асадов обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

https://ria.ru/20230110/armeniya-1843936892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

азербайджан, михаил мишустин, в мире, россия