https://ria.ru/20230111/mishustin-1844132359.html
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана - РИА Новости, 11.01.2023
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, обсудили совместные проекты, взаимодействие в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:37
2023-01-11T14:37
2023-01-11T14:42
азербайджан
михаил мишустин
в мире
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, обсудили совместные проекты, взаимодействие в транспортно-логистической области, сообщает пресс-служба кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов, включая взаимодействие в транспортно-логистической области", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин и Асадов обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.
https://ria.ru/20230110/armeniya-1843936892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, михаил мишустин, в мире, россия
Азербайджан, Михаил Мишустин, В мире, Россия
14:37 11.01.2023 (обновлено: 14:42 11.01.2023)
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана
Премьер Мишустин обсудил с азербайджанским коллегой Асадовым совместные проекты