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В Кремле отреагировали на идею разместить миротворцев ООН в Карабахе
В Кремле отреагировали на идею разместить миротворцев ООН в Карабахе - РИА Новости, 11.01.2023
В Кремле отреагировали на идею разместить миротворцев ООН в Карабахе
Размещение миссии миротворцев Совбеза ООН в Карабахе возможно только при согласии на это обеих сторон конфликта, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:16
2023-01-11T12:16
2023-01-11T12:18
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
оон
никол пашинян
политика
армения
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Размещение миссии миротворцев Совбеза ООН в Карабахе возможно только при согласии на это обеих сторон конфликта, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, допустившего замену российских миротворцев на корпус ООН."На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта", - сказал Песков.Пашинян на пресс-конференции 10 января заявил, что после истечения срока мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе может последовать запрос в Совет Безопасности ООН об отправке в регион международного миротворческого контингента.
https://ria.ru/20230110/odkb-1843888793.html
нагорный карабах
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, оон, никол пашинян, политика, армения
Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, ООН, Никол Пашинян, Политика, Армения
12:16 11.01.2023 (обновлено: 12:18 11.01.2023)
В Кремле отреагировали на идею разместить миротворцев ООН в Карабахе
Песков: размещение миротворцев ООН в Карабахе возможно только с согласия обеих сторон