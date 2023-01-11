https://ria.ru/20230111/minirovanie-1844065368.html
В Москве "заминировали" все торговые центры
В Москве "заминировали" все торговые центры - РИА Новости, 11.01.2023
В Москве "заминировали" все торговые центры
Неизвестный аноним "заминировал" все торговые центры в Москве — проходят выборочные проверки, эвакуации не проводятся, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:21
2023-01-11T11:21
2023-01-11T14:03
происшествия
москва
украина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Неизвестный аноним "заминировал" все торговые центры в Москве — проходят выборочные проверки, эвакуации не проводятся, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, предварительно, угроза исходила с территории Украины. Сотрудники оперативных служб уже приступили к выборочным проверкам торговых центров. "Эвакуация не проводится", — подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20221225/minirovanie-1841249435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, украина
Происшествия, Москва, Украина
11:21 11.01.2023 (обновлено: 14:03 11.01.2023)
В Москве "заминировали" все торговые центры
В Москве "заминировали" все торговые центры, эвакуации не проводят