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В Москве "заминировали" все торговые центры - РИА Новости, 11.01.2023
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В Москве "заминировали" все торговые центры
В Москве "заминировали" все торговые центры - РИА Новости, 11.01.2023
В Москве "заминировали" все торговые центры
Неизвестный аноним "заминировал" все торговые центры в Москве — проходят выборочные проверки, эвакуации не проводятся, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:21
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происшествия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Неизвестный аноним "заминировал" все торговые центры в Москве — проходят выборочные проверки, эвакуации не проводятся, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, предварительно, угроза исходила с территории Украины. Сотрудники оперативных служб уже приступили к выборочным проверкам торговых центров. "Эвакуация не проводится", — подчеркнул собеседник агентства.
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происшествия, москва, украина
Происшествия, Москва, Украина
11:21 11.01.2023 (обновлено: 14:03 11.01.2023)
 
В Москве "заминировали" все торговые центры

В Москве "заминировали" все торговые центры, эвакуации не проводят

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКинолог с собакой у торгового центра
Кинолог с собакой у торгового центра - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Кинолог с собакой у торгового центра. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Неизвестный аноним "заминировал" все торговые центры в Москве — проходят выборочные проверки, эвакуации не проводятся, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, предварительно, угроза исходила с территории Украины. Сотрудники оперативных служб уже приступили к выборочным проверкам торговых центров.
"Эвакуация не проводится", — подчеркнул собеседник агентства.
Московский международный Дом Музыки - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 20:59Культура
ММДМ эвакуировали из-за сообщения о минировании
 
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