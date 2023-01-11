https://ria.ru/20230111/minirovanie-1844065368.html

В Москве "заминировали" все торговые центры

В Москве "заминировали" все торговые центры - РИА Новости, 11.01.2023

В Москве "заминировали" все торговые центры

Неизвестный аноним "заминировал" все торговые центры в Москве — проходят выборочные проверки, эвакуации не проводятся, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:21

2023-01-11T11:21

2023-01-11T14:03

происшествия

москва

украина

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Неизвестный аноним "заминировал" все торговые центры в Москве — проходят выборочные проверки, эвакуации не проводятся, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, предварительно, угроза исходила с территории Украины. Сотрудники оперативных служб уже приступили к выборочным проверкам торговых центров. "Эвакуация не проводится", — подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20221225/minirovanie-1841249435.html

москва

украина

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, украина