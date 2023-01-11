Мэры столиц стран Вышеградской четверки посетили Киев по приглашению Кличко
Мэры Будапешта, Праги, Братиславы и Варшавы посетили Киев по приглашению Виталия Кличко
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев, Украина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев, Украина. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Мэры столиц Венгрии, Чехии, Словакии и Польши посетили в среду Киев по приглашению его мэра Виталия Кличко, сообщил мэр Будапешта Гергей Карачонь.
"Общая поездка на поезде с мэрами столиц стран Вышеградской четверки. После 17 часов дороги мы прибыли в Киев по приглашению мэра города Виталия Кличко", - написал Карачонь в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), разместив совместную фотографию с мэром Праги Зденеком Гржибом, Братиславы Матушем Валло и Варшавы Рафалом Тшасковким.
Как сообщили в мэрии агентству MTI, цель визита в Киев – "рассмотреть, какую инфраструктурную и гуманитарную помощь столицы V4 могут оказать городу Киеву и жителям украинской столицы". Карачонь написал в соцсетях по итогам визита, что "ясно дал понять украинским друзьям, что Венгрия не равняется венгерскому правительству".
Ранее Карачонь в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись Кличко, сообщил, что Венгрия - не самое лучшее место для украинских беженцев. Тогда же мэр Будапешта заявил, что власти Венгрии стоят "не на той стороне" по вопросу антироссийских санкций, однако "режиму" премьера Венгрии Виктора Орбана "осталось недолго".
В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Владимир Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.
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