Рейтинг@Mail.ru
Мэры столиц стран Вышеградской четверки посетили Киев по приглашению Кличко - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/mery-1844249907.html
Мэры столиц стран Вышеградской четверки посетили Киев по приглашению Кличко
Мэры столиц стран Вышеградской четверки посетили Киев по приглашению Кличко - РИА Новости, 11.01.2023
Мэры столиц стран Вышеградской четверки посетили Киев по приглашению Кличко
Мэры столиц Венгрии, Чехии, Словакии и Польши посетили в среду Киев по приглашению его мэра Виталия Кличко, сообщил мэр Будапешта Гергей Карачонь. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T20:37
2023-01-11T20:37
в мире
виталий кличко
виктор орбан
петер сийярто
будапешт
киев
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840100088_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_64649a9d10dcc6caf07b0f4bd44c3669.jpg
БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Мэры столиц Венгрии, Чехии, Словакии и Польши посетили в среду Киев по приглашению его мэра Виталия Кличко, сообщил мэр Будапешта Гергей Карачонь. "Общая поездка на поезде с мэрами столиц стран Вышеградской четверки. После 17 часов дороги мы прибыли в Киев по приглашению мэра города Виталия Кличко", - написал Карачонь в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), разместив совместную фотографию с мэром Праги Зденеком Гржибом, Братиславы Матушем Валло и Варшавы Рафалом Тшасковким. Как сообщили в мэрии агентству MTI, цель визита в Киев – "рассмотреть, какую инфраструктурную и гуманитарную помощь столицы V4 могут оказать городу Киеву и жителям украинской столицы". Карачонь написал в соцсетях по итогам визита, что "ясно дал понять украинским друзьям, что Венгрия не равняется венгерскому правительству". Ранее Карачонь в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись Кличко, сообщил, что Венгрия - не самое лучшее место для украинских беженцев. Тогда же мэр Будапешта заявил, что власти Венгрии стоят "не на той стороне" по вопросу антироссийских санкций, однако "режиму" премьера Венгрии Виктора Орбана "осталось недолго". В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Владимир Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230111/duda-1844198651.html
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844227375.html
будапешт
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840100088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_439de442866aaf8ba7c776b6c42a4c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виталий кличко, виктор орбан, петер сийярто, будапешт, киев, венгрия
В мире, Виталий Кличко, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Будапешт, Киев, Венгрия
20:37 11.01.2023
 
Мэры столиц стран Вышеградской четверки посетили Киев по приглашению Кличко

Мэры Будапешта, Праги, Братиславы и Варшавы посетили Киев по приглашению Виталия Кличко

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Мэры столиц Венгрии, Чехии, Словакии и Польши посетили в среду Киев по приглашению его мэра Виталия Кличко, сообщил мэр Будапешта Гергей Карачонь.
"Общая поездка на поезде с мэрами столиц стран Вышеградской четверки. После 17 часов дороги мы прибыли в Киев по приглашению мэра города Виталия Кличко", - написал Карачонь в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), разместив совместную фотографию с мэром Праги Зденеком Гржибом, Братиславы Матушем Валло и Варшавы Рафалом Тшасковким.
Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции во Львове. 11 января 2023 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 17:34
"Пора возвращать Львов": поляков оскорбил жест Дуды, приехавшего на Украину
Как сообщили в мэрии агентству MTI, цель визита в Киев – "рассмотреть, какую инфраструктурную и гуманитарную помощь столицы V4 могут оказать городу Киеву и жителям украинской столицы". Карачонь написал в соцсетях по итогам визита, что "ясно дал понять украинским друзьям, что Венгрия не равняется венгерскому правительству".
Ранее Карачонь в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись Кличко, сообщил, что Венгрия - не самое лучшее место для украинских беженцев. Тогда же мэр Будапешта заявил, что власти Венгрии стоят "не на той стороне" по вопросу антироссийских санкций, однако "режиму" премьера Венгрии Виктора Орбана "осталось недолго".
В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Владимир Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 18:47Специальная военная операция на Украине
Зеленский договорился с президентами Польши и Литвы о поддержке Украины
 
В миреВиталий КличкоВиктор ОрбанПетер СийяртоБудапештКиевВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала