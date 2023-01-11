https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html

"Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину, заявил Медведев

"Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 11.01.2023

"Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину, заявил Медведев

Модернизированные танки Т-72 или Leopard, которые поставляются на Украину, скоро станут ржавым металлоломом и не спасут "искусственную страну", которая... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T21:33

2023-01-11T21:33

2023-01-11T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий медведев

украина

львов

варшава

т-72 "урал"

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Модернизированные танки Т-72 или Leopard, которые поставляются на Украину, скоро станут ржавым металлоломом и не спасут "искусственную страну", которая распадается на части, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Он упомянул, что Владимир Зеленский сегодня встретился во Львове с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гатанасом Науседой. По словам Медведева, эти "трое убогих", страдающие от имперских амбиций и неудач их стран в прошлом, "молятся, как выяснилось, на танки". Зампред Совбеза подчеркнул, что речь идет о модернизированных Т-72, немецких Leopard, а также некоем "английском неликвиде". "Всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну", — написал он в телеграм-канале.Медведев также предположил, что сам город Львов, где прошла встреча, скоро переименуют в Лемберг (австрийское название Львова, — Прим.ред.). По его словам, главы трех государств встретились там для того, чтобы "пристроить новым (прежним) хозяевам" западные территории Украины.

https://ria.ru/20230111/tanki-1844231296.html

украина

львов

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий медведев, украина, львов, варшава, т-72 "урал"