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"Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html
"Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину, заявил Медведев
"Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 11.01.2023
"Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину, заявил Медведев
Модернизированные танки Т-72 или Leopard, которые поставляются на Украину, скоро станут ржавым металлоломом и не спасут "искусственную страну", которая... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T21:33
2023-01-11T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий медведев
украина
львов
варшава
т-72 "урал"
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Модернизированные танки Т-72 или Leopard, которые поставляются на Украину, скоро станут ржавым металлоломом и не спасут "искусственную страну", которая распадается на части, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Он упомянул, что Владимир Зеленский сегодня встретился во Львове с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гатанасом Науседой. По словам Медведева, эти "трое убогих", страдающие от имперских амбиций и неудач их стран в прошлом, "молятся, как выяснилось, на танки". Зампред Совбеза подчеркнул, что речь идет о модернизированных Т-72, немецких Leopard, а также некоем "английском неликвиде". "Всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну", — написал он в телеграм-канале.Медведев также предположил, что сам город Львов, где прошла встреча, скоро переименуют в Лемберг (австрийское название Львова, — Прим.ред.). По его словам, главы трех государств встретились там для того, чтобы "пристроить новым (прежним) хозяевам" западные территории Украины.
https://ria.ru/20230111/tanki-1844231296.html
украина
львов
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в мире, дмитрий медведев, украина, львов, варшава, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Медведев, Украина, Львов, Варшава, Т-72 "Урал"
21:33 11.01.2023 (обновлено: 23:07 11.01.2023)
 
"Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину, заявил Медведев

Медведев: переданные Украине Польшей танки Leopard скоро превратятся в ржавый металлолом

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Модернизированные танки Т-72 или Leopard, которые поставляются на Украину, скоро станут ржавым металлоломом и не спасут "искусственную страну", которая распадается на части, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Он упомянул, что Владимир Зеленский сегодня встретился во Львове с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гатанасом Науседой. По словам Медведева, эти "трое убогих", страдающие от имперских амбиций и неудач их стран в прошлом, "молятся, как выяснилось, на танки". Зампред Совбеза подчеркнул, что речь идет о модернизированных Т-72, немецких Leopard, а также некоем "английском неликвиде".
"Всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну", — написал он в телеграм-канале.
Медведев также предположил, что сам город Львов, где прошла встреча, скоро переименуют в Лемберг (австрийское название Львова, — Прим.ред.). По его словам, главы трех государств встретились там для того, чтобы "пристроить новым (прежним) хозяевам" западные территории Украины.
Немецкий поп-музыкант, основатель Modern Talking Дитер Болен - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 18:56Культура
Конфликт на Украине нельзя решить, посылая туда танки, заявил Дитер Болен
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий МедведевУкраинаЛьвовВаршаваТ-72 "Урал"
 
 
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