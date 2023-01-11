Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/medvedchuk-1844083967.html
В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука
В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука - РИА Новости, 11.01.2023
В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что ничего не может сказать по поводу наличия российского гражданства у депутата партии "Оппозиционная РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:08
2023-01-11T12:08
виктор медведчук
россия
политика
украина
дмитрий песков
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:282:1716:1247_1920x0_80_0_0_0b79437914605626d7491e10f90295fd.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что ничего не может сказать по поводу наличия российского гражданства у депутата партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении украинского гражданства депутатов из запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. "Не могу ничего сказать на эту тему", - сказал Песков на вопрос журналистов, есть ли, по данным Кремля, у Медведчука российское гражданство и готов ли Путин его предоставить в случае необходимости.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:144:1716:1431_1920x0_80_0_0_e0dd384852b395392be9d057ce6dbe26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор медведчук, россия, политика, украина, дмитрий песков, оппозиционная платформа - за жизнь
Виктор Медведчук, Россия, Политика, Украина, Дмитрий Песков, Оппозиционная платформа - За жизнь
12:08 11.01.2023
 
В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука

Песков заявил, что не может ничего сказать о наличии российского гражданства у Медведчука

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что ничего не может сказать по поводу наличия российского гражданства у депутата партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении украинского гражданства депутатов из запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
"Не могу ничего сказать на эту тему", - сказал Песков на вопрос журналистов, есть ли, по данным Кремля, у Медведчука российское гражданство и готов ли Путин его предоставить в случае необходимости.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября 2022, 08:00
Больше не смешно. Во что Зеленский превращает Украину
 
Виктор МедведчукРоссияПолитикаУкраинаДмитрий ПесковОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала