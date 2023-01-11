https://ria.ru/20230111/medvedchuk-1844083967.html
В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука
В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука - РИА Новости, 11.01.2023
В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что ничего не может сказать по поводу наличия российского гражданства у депутата партии "Оппозиционная РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:08
2023-01-11T12:08
2023-01-11T12:08
виктор медведчук
россия
политика
украина
дмитрий песков
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что ничего не может сказать по поводу наличия российского гражданства у депутата партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении украинского гражданства депутатов из запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. "Не могу ничего сказать на эту тему", - сказал Песков на вопрос журналистов, есть ли, по данным Кремля, у Медведчука российское гражданство и готов ли Путин его предоставить в случае необходимости.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор медведчук, россия, политика, украина, дмитрий песков, оппозиционная платформа - за жизнь
Виктор Медведчук, Россия, Политика, Украина, Дмитрий Песков, Оппозиционная платформа - За жизнь
В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука
Песков заявил, что не может ничего сказать о наличии российского гражданства у Медведчука