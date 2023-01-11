https://ria.ru/20230111/medvedchuk-1844083967.html

В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука

В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука - РИА Новости, 11.01.2023

В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что ничего не может сказать по поводу наличия российского гражданства у депутата партии "Оппозиционная РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:08

2023-01-11T12:08

2023-01-11T12:08

виктор медведчук

россия

политика

украина

дмитрий песков

оппозиционная платформа - за жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:282:1716:1247_1920x0_80_0_0_0b79437914605626d7491e10f90295fd.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что ничего не может сказать по поводу наличия российского гражданства у депутата партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении украинского гражданства депутатов из запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. "Не могу ничего сказать на эту тему", - сказал Песков на вопрос журналистов, есть ли, по данным Кремля, у Медведчука российское гражданство и готов ли Путин его предоставить в случае необходимости.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор медведчук, россия, политика, украина, дмитрий песков, оппозиционная платформа - за жизнь