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В новых регионах начали выплачивать маткапитал с 1 января - РИА Новости, 11.01.2023
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В новых регионах начали выплачивать маткапитал с 1 января
В новых регионах начали выплачивать маткапитал с 1 января - РИА Новости, 11.01.2023
В новых регионах начали выплачивать маткапитал с 1 января
Материнским капиталом, который выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области с 1 января 2023 года, воспользовались 14 240 семей этих территорий,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:33
2023-01-11T18:33
татьяна голикова
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
общество
запорожская область
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Материнским капиталом, который выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области с 1 января 2023 года, воспользовались 14 240 семей этих территорий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Она также уточнила, что до 1 января 14 240 семей из новых территорий уже смогли получить материнский капитал.Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.
https://ria.ru/20221205/matkapital-1836462460.html
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татьяна голикова, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, общество, запорожская область
Татьяна Голикова, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Общество, Запорожская область
18:33 11.01.2023
 
В новых регионах начали выплачивать маткапитал с 1 января

Голикова сообщила, что в новых регионах начали выплачивать материнский капитал с 1 января

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской
Женщина с детской коляской - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Женщина с детской коляской. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Материнским капиталом, который выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области с 1 января 2023 года, воспользовались 14 240 семей этих территорий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В полном объеме с 1 января 2023 года на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут реализовываться мероприятия по предоставлению материнского семейного капитала", - заявила Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства.
Она также уточнила, что до 1 января 14 240 семей из новых территорий уже смогли получить материнский капитал.
Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря 2022, 16:54
Путин разрешил направлять средства маткапитала на платное образование
 
Татьяна ГоликоваЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаОбществоЗапорожская область
 
 
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