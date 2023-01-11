https://ria.ru/20230111/matkapital-1844223245.html
В новых регионах начали выплачивать маткапитал с 1 января
В новых регионах начали выплачивать маткапитал с 1 января - РИА Новости, 11.01.2023
В новых регионах начали выплачивать маткапитал с 1 января
Материнским капиталом, который выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области с 1 января 2023 года, воспользовались 14 240 семей этих территорий,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:33
2023-01-11T18:33
2023-01-11T18:33
татьяна голикова
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
общество
запорожская область
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Материнским капиталом, который выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области с 1 января 2023 года, воспользовались 14 240 семей этих территорий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Она также уточнила, что до 1 января 14 240 семей из новых территорий уже смогли получить материнский капитал.Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.
https://ria.ru/20221205/matkapital-1836462460.html
луганская народная республика
херсонская область
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татьяна голикова, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, общество, запорожская область
Татьяна Голикова, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Общество, Запорожская область
В новых регионах начали выплачивать маткапитал с 1 января
Голикова сообщила, что в новых регионах начали выплачивать материнский капитал с 1 января