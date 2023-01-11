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Марьинка находится практически под контролем ВС России, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/marinka-1844040350.html
Марьинка находится практически под контролем ВС России, заявил Пушилин
Марьинка находится практически под контролем ВС России, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.01.2023
Марьинка находится практически под контролем ВС России, заявил Пушилин
Город Марьинка в ДНР практически перешел под полный контроль российских вооруженных сил, противник закрепился на окраинах в жилом секторе, заявил врио главы ДНР РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:44
2023-01-11T10:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
денис пушилин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Город Марьинка в ДНР практически перешел под полный контроль российских вооруженных сил, противник закрепился на окраинах в жилом секторе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Практически уже населенный пункт под нашем контролем. Но, тем не менее, на окраинах противнику удалось закрепиться в жилом секторе, немногочисленных застройках. Это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20230111/arestovich-1844016919.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин
09:44 11.01.2023 (обновлено: 10:05 11.01.2023)
 
Марьинка находится практически под контролем ВС России, заявил Пушилин

Пушилин: Марьинка в ДНР находится практически под контролем российских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация"
Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Город Марьинка в ДНР практически перешел под полный контроль российских вооруженных сил, противник закрепился на окраинах в жилом секторе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Практически уже населенный пункт под нашем контролем. Но, тем не менее, на окраинах противнику удалось закрепиться в жилом секторе, немногочисленных застройках. Это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФДенис Пушилин
 
 
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