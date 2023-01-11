https://ria.ru/20230111/marinka-1844040350.html

Марьинка находится практически под контролем ВС России, заявил Пушилин

Марьинка находится практически под контролем ВС России, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.01.2023

Марьинка находится практически под контролем ВС России, заявил Пушилин

Город Марьинка в ДНР практически перешел под полный контроль российских вооруженных сил, противник закрепился на окраинах в жилом секторе, заявил врио главы ДНР РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:44

2023-01-11T09:44

2023-01-11T10:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

денис пушилин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Город Марьинка в ДНР практически перешел под полный контроль российских вооруженных сил, противник закрепился на окраинах в жилом секторе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Практически уже населенный пункт под нашем контролем. Но, тем не менее, на окраинах противнику удалось закрепиться в жилом секторе, немногочисленных застройках. Это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20230111/arestovich-1844016919.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин