https://ria.ru/20230111/mai-1844022383.html

В МАИ придумали беспилотник для полетов на Венере

В МАИ придумали беспилотник для полетов на Венере - РИА Новости, 11.01.2023

В МАИ придумали беспилотник для полетов на Венере

Ученые МАИ предложили беспилотник в форме эллипсоида, оборудованный четырьмя пропеллерами, чтобы летать в атмосфере Венеры, доклад об этом они собираются... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T05:22

2023-01-11T05:22

2023-01-11T05:22

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ученые МАИ предложили беспилотник в форме эллипсоида, оборудованный четырьмя пропеллерами, чтобы летать в атмосфере Венеры, доклад об этом они собираются представить на Королёвских чтениях, которые пройдут 24-27 января в Москве.Отмечается, что эллипсоидная форма эффективнее при горизонтальном полете, а также при вертикальном взлете и посадке, кроме того, она позволит аппарату набирать более высокую скорость в полете.На корпусе аппарата конструкторы предлагают закрепить четыре ротора, четыре манипулятора и четыре ножки-опоры. Внутри аппарата будут находиться литий-ионные аккумуляторные батареи, от которых будут запитаны научная аппаратура, выдвижные и отклоняемые ножки-опоры, а также роторы.Для увеличения продолжительности жизни летательного аппарата в чрезвычайно горячей (более 400 градусов Цельсия) атмосфере Венеры в конструкции под корпусом предложено разместить слой резорциноформальдегидного аэрогеля.На Королёвских чтениях, прошедших в 2021 году, ученые МАИ предложили отправить беспилотный вертолет на Венеру для исследования ее поверхности и вулканов. Тогда планировалось, что вертолет будет иметь форму сферы.Сейчас Россия планирует в 2029 году отправить станцию "Венера-Д", которая на новом технологическом уровне продолжит исследования, которые проводили советские и американские станции с 1960-х по 1990-е годы. С помощью "Венеры-Д" ученые попробуют объяснить природу парникового эффекта, который разогрел поверхность соседки Земли до 500 градусов Цельсия, а также то, что атмосфера на верхней границе облачного слоя вращается в 60 раз быстрее поверхности. Также планируются исследования того, как Венера взаимодействует с солнечным ветром, почему отсутствует собственное магнитное поле Венеры, было ли оно в прошлом. Также российские ученые заявляли о желании в 2031 и 2034 году провести еще две миссии и в рамках последней попробовать доставить на Землю грунт оттуда.

https://ria.ru/20211129/venera-1761279517.html

https://ria.ru/20220125/venera-1769476342.html

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земля, москва, россия, московский авиационный институт