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В МАИ придумали беспилотник для полетов на Венере - РИА Новости, 11.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230111/mai-1844022383.html
В МАИ придумали беспилотник для полетов на Венере
В МАИ придумали беспилотник для полетов на Венере - РИА Новости, 11.01.2023
В МАИ придумали беспилотник для полетов на Венере
Ученые МАИ предложили беспилотник в форме эллипсоида, оборудованный четырьмя пропеллерами, чтобы летать в атмосфере Венеры, доклад об этом они собираются... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T05:22
2023-01-11T05:22
наука
земля
москва
россия
московский авиационный институт
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ученые МАИ предложили беспилотник в форме эллипсоида, оборудованный четырьмя пропеллерами, чтобы летать в атмосфере Венеры, доклад об этом они собираются представить на Королёвских чтениях, которые пройдут 24-27 января в Москве.Отмечается, что эллипсоидная форма эффективнее при горизонтальном полете, а также при вертикальном взлете и посадке, кроме того, она позволит аппарату набирать более высокую скорость в полете.На корпусе аппарата конструкторы предлагают закрепить четыре ротора, четыре манипулятора и четыре ножки-опоры. Внутри аппарата будут находиться литий-ионные аккумуляторные батареи, от которых будут запитаны научная аппаратура, выдвижные и отклоняемые ножки-опоры, а также роторы.Для увеличения продолжительности жизни летательного аппарата в чрезвычайно горячей (более 400 градусов Цельсия) атмосфере Венеры в конструкции под корпусом предложено разместить слой резорциноформальдегидного аэрогеля.На Королёвских чтениях, прошедших в 2021 году, ученые МАИ предложили отправить беспилотный вертолет на Венеру для исследования ее поверхности и вулканов. Тогда планировалось, что вертолет будет иметь форму сферы.Сейчас Россия планирует в 2029 году отправить станцию "Венера-Д", которая на новом технологическом уровне продолжит исследования, которые проводили советские и американские станции с 1960-х по 1990-е годы. С помощью "Венеры-Д" ученые попробуют объяснить природу парникового эффекта, который разогрел поверхность соседки Земли до 500 градусов Цельсия, а также то, что атмосфера на верхней границе облачного слоя вращается в 60 раз быстрее поверхности. Также планируются исследования того, как Венера взаимодействует с солнечным ветром, почему отсутствует собственное магнитное поле Венеры, было ли оно в прошлом. Также российские ученые заявляли о желании в 2031 и 2034 году провести еще две миссии и в рамках последней попробовать доставить на Землю грунт оттуда.
https://ria.ru/20211129/venera-1761279517.html
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земля, москва, россия, московский авиационный институт
Наука, Земля, Москва, Россия, Московский авиационный институт
05:22 11.01.2023
 
В МАИ придумали беспилотник для полетов на Венере

В МАИ придумали беспилотник в форме эллипсоида для полетов в атмосфере Венеры

© NASA / Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory/Guillermo Stenborg and Brendan GallagherИзображение Венеры
Изображение Венеры - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© NASA / Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory/Guillermo Stenborg and Brendan Gallagher
Изображение Венеры. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ученые МАИ предложили беспилотник в форме эллипсоида, оборудованный четырьмя пропеллерами, чтобы летать в атмосфере Венеры, доклад об этом они собираются представить на Королёвских чтениях, которые пройдут 24-27 января в Москве.
"Для десантного аппарата с роторной системой предлагается использовать эллипсоидную форму корпуса. Данная форма выбрана, потому что эллипсоид обладает минимальным значением аэродинамического сопротивления при движении вдоль и поперек потока воздуха", - говорится в материалах.
Отмечается, что эллипсоидная форма эффективнее при горизонтальном полете, а также при вертикальном взлете и посадке, кроме того, она позволит аппарату набирать более высокую скорость в полете.
На корпусе аппарата конструкторы предлагают закрепить четыре ротора, четыре манипулятора и четыре ножки-опоры. Внутри аппарата будут находиться литий-ионные аккумуляторные батареи, от которых будут запитаны научная аппаратура, выдвижные и отклоняемые ножки-опоры, а также роторы.
Для увеличения продолжительности жизни летательного аппарата в чрезвычайно горячей (более 400 градусов Цельсия) атмосфере Венеры в конструкции под корпусом предложено разместить слой резорциноформальдегидного аэрогеля.
Венера - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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Рогозин призвал запустить станцию к Венере до 2030 года
На Королёвских чтениях, прошедших в 2021 году, ученые МАИ предложили отправить беспилотный вертолет на Венеру для исследования ее поверхности и вулканов. Тогда планировалось, что вертолет будет иметь форму сферы.
Сейчас Россия планирует в 2029 году отправить станцию "Венера-Д", которая на новом технологическом уровне продолжит исследования, которые проводили советские и американские станции с 1960-х по 1990-е годы. С помощью "Венеры-Д" ученые попробуют объяснить природу парникового эффекта, который разогрел поверхность соседки Земли до 500 градусов Цельсия, а также то, что атмосфера на верхней границе облачного слоя вращается в 60 раз быстрее поверхности. Также планируются исследования того, как Венера взаимодействует с солнечным ветром, почему отсутствует собственное магнитное поле Венеры, было ли оно в прошлом. Также российские ученые заявляли о желании в 2031 и 2034 году провести еще две миссии и в рамках последней попробовать доставить на Землю грунт оттуда.
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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