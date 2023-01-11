https://ria.ru/20230111/luna-1844015704.html

Российские ученые предложили гибридную энергоустановку для базы на Луне

Российские ученые предложили гибридную энергоустановку для базы на Луне - РИА Новости, 11.01.2023

Российские ученые предложили гибридную энергоустановку для базы на Луне

Ученые МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, входит в Курчатовский институт) предложили... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T01:06

2023-01-11T01:06

2023-01-11T01:06

наука

москва

луна

мгту имени баумана

курчатовский институт

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Ученые МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, входит в Курчатовский институт) предложили использовать в качестве энергоустановки для лунной базы гибридный агрегат, состоящий из ядерной установки и системы преобразования энергии по циклу Стирлинга. "НИЦ "Курчатовский институт" совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана считают перспективной энергетическую установку, включающую малогабаритный автономный высокотемпературный ядерный реактор и систему преобразования энергии (СПЭ), работающую по циклу Стирлинга", - уточняют ученые. Отмечается, что ядерный реактор, который будет источником тепловой энергии, должен иметь высокую надежность, автономность и естественную безопасность. Облик реактора ученые сформировали с учетом задела в области быстрых жидкометаллических реакторов и собираются использовать в нем уже проверенные технические решения. Сама установка, работающая по циклу Стирлинга, будет скомпонована по модульному принципу, чтобы единичный отказ одного агрегата не приводил к отказу системы в целом. Передача тепла будет происходить за счет высокотемпературных тепловых труб. Электрическая мощность установки должна составить 50 кВт. Цикл Стирлинга подразумевает работу тепловой машины, которая содержит не только нагреватель и холодильник, но и регенератор, который на определенных этапах отводит или отдает тепло рабочему телу. Используется в том числе в воздухонезависимых силовых установках подводных лодок.

https://ria.ru/20220430/voda-1786285586.html

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москва, луна, мгту имени баумана, курчатовский институт