https://ria.ru/20230111/leopard-1844182232.html

Кулеба выразил уверенность, что Германия поставит Украине танки Leopard 2

Кулеба выразил уверенность, что Германия поставит Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 11.01.2023

Кулеба выразил уверенность, что Германия поставит Украине танки Leopard 2

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Германия поставит Киеву танки Leopard 2, об этом он заявил в интервью немецкой новостной... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:55

2023-01-11T16:55

2023-01-11T16:55

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

украина

германия

нато

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БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Германия поставит Киеву танки Leopard 2, об этом он заявил в интервью немецкой новостной телепрограмме Tagesschau. "Даже если у Германии есть определенные рациональные аргументы, чтобы не делать этого, Германия все равно позднее сделает это (поставит их – ред.)", - сказал Кулеба, комментируя вопрос о желании Киева получить от Берлина Leopard 2. "Мы уже видели это на примере самоходных гаубиц, системы ПВО IRIS-T и совсем недавно - на примере БМП Marder и системы Patriot. Это всегда похожая схема: сначала говорят "нет", затем яростно отстаивают свое решение, а в конце концов говорят "да". Мы все еще пытаемся понять, почему правительство Германии так поступает", - добавил глава МИД Украины. Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие танки Leopard 2. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230110/tanki-1843953405.html

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

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германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дмитрий кулеба, украина, германия, нато, ситуация в днр и лнр