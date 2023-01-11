Кулеба выразил уверенность, что Германия поставит Украине танки Leopard 2
Глава МИД Украины Кулеба выразил уверенность в поставках танков Leopard 2 из Германии
© AP Photo / Joerg SarbachНемецкий танк Leopard 2
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Германия поставит Киеву танки Leopard 2, об этом он заявил в интервью немецкой новостной телепрограмме Tagesschau.
"Даже если у Германии есть определенные рациональные аргументы, чтобы не делать этого, Германия все равно позднее сделает это (поставит их – ред.)", - сказал Кулеба, комментируя вопрос о желании Киева получить от Берлина Leopard 2.
"Мы уже видели это на примере самоходных гаубиц, системы ПВО IRIS-T и совсем недавно - на примере БМП Marder и системы Patriot. Это всегда похожая схема: сначала говорят "нет", затем яростно отстаивают свое решение, а в конце концов говорят "да". Мы все еще пытаемся понять, почему правительство Германии так поступает", - добавил глава МИД Украины.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие танки Leopard 2.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.