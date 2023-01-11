https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844170917.html

Мурашко рассказал о помощи детям из новых регионов по линии "Круга добра"

Мурашко рассказал о помощи детям из новых регионов по линии "Круга добра" - РИА Новости, 11.01.2023

Мурашко рассказал о помощи детям из новых регионов по линии "Круга добра"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 9 детей с жизнеугрожающими заболеваниями из новых регионов РФ уже обеспечиваются лекарствами по линии... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:27

2023-01-11T16:27

2023-01-11T16:27

здоровье - общество

михаил мурашко

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 9 детей с жизнеугрожающими заболеваниями из новых регионов РФ уже обеспечиваются лекарствами по линии фонда "Круг добра". "Также хочу отметить, что "Круг добра" активно включился в оказание медицинской помощи, и сегодня уже 9 детей получили дорогостоящие лекарственные препараты для лечения", - сказал Мурашко на первом в 2023 году совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства. Министр отметил, что по поручению президента РФ, Минздрав проводит профилактические медицинские осмотры детей в новых субъектах РФ. По его словам, уже осмотрено более 110 тысяч детей. Всю работу планируется завершить до конца учебного года. "По результатам профилактических осмотров такая важная цифра – более 50% диагнозов – это впервые установленные диагнозы, то есть, дети эти реально нуждались в профилактических осмотрах, и квалифицированные специалисты позволяют, соответственно, своевременно выявить и поставить необходимое заболевание, и из этих детей 17 тысяч взято на диспансерное наблюдение", - отметил он. По словам Мурашко, почти 3 800 детей направлены на плановое лечение в стационарах, проведено более 1,5 тысяч хирургических вмешательств.

https://ria.ru/20221223/grant-1840841266.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, михаил мурашко, фонд "круг добра"