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Мурашко рассказал о помощи детям из новых регионов по линии "Круга добра" - РИА Новости, 11.01.2023
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Мурашко рассказал о помощи детям из новых регионов по линии "Круга добра"
Мурашко рассказал о помощи детям из новых регионов по линии "Круга добра" - РИА Новости, 11.01.2023
Мурашко рассказал о помощи детям из новых регионов по линии "Круга добра"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 9 детей с жизнеугрожающими заболеваниями из новых регионов РФ уже обеспечиваются лекарствами по линии... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:27
2023-01-11T16:27
здоровье - общество
михаил мурашко
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 9 детей с жизнеугрожающими заболеваниями из новых регионов РФ уже обеспечиваются лекарствами по линии фонда "Круг добра". "Также хочу отметить, что "Круг добра" активно включился в оказание медицинской помощи, и сегодня уже 9 детей получили дорогостоящие лекарственные препараты для лечения", - сказал Мурашко на первом в 2023 году совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства. Министр отметил, что по поручению президента РФ, Минздрав проводит профилактические медицинские осмотры детей в новых субъектах РФ. По его словам, уже осмотрено более 110 тысяч детей. Всю работу планируется завершить до конца учебного года. "По результатам профилактических осмотров такая важная цифра – более 50% диагнозов – это впервые установленные диагнозы, то есть, дети эти реально нуждались в профилактических осмотрах, и квалифицированные специалисты позволяют, соответственно, своевременно выявить и поставить необходимое заболевание, и из этих детей 17 тысяч взято на диспансерное наблюдение", - отметил он. По словам Мурашко, почти 3 800 детей направлены на плановое лечение в стационарах, проведено более 1,5 тысяч хирургических вмешательств.
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здоровье - общество, михаил мурашко, фонд "круг добра"
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Фонд "Круг добра"
16:27 11.01.2023
 
Мурашко рассказал о помощи детям из новых регионов по линии "Круга добра"

Мурашко: девять детей из новых регионов получают лекарства по линии фонда "Круг добра"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 9 детей с жизнеугрожающими заболеваниями из новых регионов РФ уже обеспечиваются лекарствами по линии фонда "Круг добра".
"Также хочу отметить, что "Круг добра" активно включился в оказание медицинской помощи, и сегодня уже 9 детей получили дорогостоящие лекарственные препараты для лечения", - сказал Мурашко на первом в 2023 году совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства.
Министр отметил, что по поручению президента РФ, Минздрав проводит профилактические медицинские осмотры детей в новых субъектах РФ. По его словам, уже осмотрено более 110 тысяч детей. Всю работу планируется завершить до конца учебного года.
"По результатам профилактических осмотров такая важная цифра – более 50% диагнозов – это впервые установленные диагнозы, то есть, дети эти реально нуждались в профилактических осмотрах, и квалифицированные специалисты позволяют, соответственно, своевременно выявить и поставить необходимое заболевание, и из этих детей 17 тысяч взято на диспансерное наблюдение", - отметил он.
По словам Мурашко, почти 3 800 детей направлены на плановое лечение в стационарах, проведено более 1,5 тысяч хирургических вмешательств.
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Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоФонд "Круг добра"
 
 
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