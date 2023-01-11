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Минздрав назвал ситуацию с поставками лекарств в России стабильной - РИА Новости, 11.01.2023
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Минздрав назвал ситуацию с поставками лекарств в России стабильной
Минздрав назвал ситуацию с поставками лекарств в России стабильной - РИА Новости, 11.01.2023
Минздрав назвал ситуацию с поставками лекарств в России стабильной
Ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильна, объемы ввода в гражданский оборот соответствуют, а по некоторым позициям... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:59
2023-01-11T11:59
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильна, объемы ввода в гражданский оборот соответствуют, а по некоторым позициям даже превосходят среднегодовые, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев. Ранее в Росздравнадзоре сообщали, что из-за повышенного спроса на отдельные лекарства могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, принимаются меры по решению проблемы. "Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная - объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые. Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оперативно взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарственных средств", - сказал Глаголев журналистам. Он отметил, что в период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями отмечался значительный подъем спроса на соответствующие группы препаратов, с которым поставщики и производители лекарств эффективно справляются путем увеличения объемов производства и поставок. "Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер. При этом на рынке присутствуют аналоги, не уступающие по своей терапевтической эффективности", - подчеркнул Глаголев.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
11:59 11.01.2023
 
Минздрав назвал ситуацию с поставками лекарств в России стабильной

Минздрав назвал ситуацию с производством и поставками лекарств в России стабильной

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильна, объемы ввода в гражданский оборот соответствуют, а по некоторым позициям даже превосходят среднегодовые, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев.
Ранее в Росздравнадзоре сообщали, что из-за повышенного спроса на отдельные лекарства могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, принимаются меры по решению проблемы.
"Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная - объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые. Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оперативно взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарственных средств", - сказал Глаголев журналистам.
Он отметил, что в период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями отмечался значительный подъем спроса на соответствующие группы препаратов, с которым поставщики и производители лекарств эффективно справляются путем увеличения объемов производства и поставок.
"Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер. При этом на рынке присутствуют аналоги, не уступающие по своей терапевтической эффективности", - подчеркнул Глаголев.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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