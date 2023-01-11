https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844080423.html

Минздрав назвал ситуацию с поставками лекарств в России стабильной

Минздрав назвал ситуацию с поставками лекарств в России стабильной - РИА Новости, 11.01.2023

Минздрав назвал ситуацию с поставками лекарств в России стабильной

Ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильна, объемы ввода в гражданский оборот соответствуют, а по некоторым позициям... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:59

2023-01-11T11:59

2023-01-11T11:59

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильна, объемы ввода в гражданский оборот соответствуют, а по некоторым позициям даже превосходят среднегодовые, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев. Ранее в Росздравнадзоре сообщали, что из-за повышенного спроса на отдельные лекарства могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, принимаются меры по решению проблемы. "Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная - объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые. Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оперативно взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарственных средств", - сказал Глаголев журналистам. Он отметил, что в период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями отмечался значительный подъем спроса на соответствующие группы препаратов, с которым поставщики и производители лекарств эффективно справляются путем увеличения объемов производства и поставок. "Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер. При этом на рынке присутствуют аналоги, не уступающие по своей терапевтической эффективности", - подчеркнул Глаголев.

https://ria.ru/20230110/superbakterii-1843729451.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика