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Росздравнадзор сообщил о возможных задержках поставок некоторых лекарств - РИА Новости, 11.01.2023
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Росздравнадзор сообщил о возможных задержках поставок некоторых лекарств
Росздравнадзор сообщил о возможных задержках поставок некоторых лекарств - РИА Новости, 11.01.2023
Росздравнадзор сообщил о возможных задержках поставок некоторых лекарств
Из-за повышенного спроса на некоторые лекарства возможны задержки поставок нужного количества препаратов в аптеки, сообщил Росздравнадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:11
2023-01-11T11:13
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Из-за повышенного спроса на некоторые лекарства возможны задержки поставок нужного количества препаратов в аптеки, сообщил Росздравнадзор в Telegram-канале.Как отметили в ведомстве, временным отсутствием некоторых лекарств пользуются мошенники. Так, некоторые недобросовестные организации предлагают внести предоплату за доставку нужного препарата.В Росздравнадзоре предупредили, что приобретенные через перекупщиков лекарства могут оказаться подделками, а граждане рискуют своим здоровьем и деньгами.Как заявлял в конце декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с лекарствами в России стабильная, но нужно наращивать научные и промышленные компетенции. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не производит полный ассортимент медицинской продукции, препаратов и изделий, но развитые страны стараются создать как можно больше производственных площадок.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Общество, Россия
10:11 11.01.2023 (обновлено: 11:13 11.01.2023)
 
Росздравнадзор сообщил о возможных задержках поставок некоторых лекарств

Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатели в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Из-за повышенного спроса на некоторые лекарства возможны задержки поставок нужного количества препаратов в аптеки, сообщил Росздравнадзор в Telegram-канале.

"Дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации",— говорится в релизе.

Как отметили в ведомстве, временным отсутствием некоторых лекарств пользуются мошенники. Так, некоторые недобросовестные организации предлагают внести предоплату за доставку нужного препарата.
В Росздравнадзоре предупредили, что приобретенные через перекупщиков лекарства могут оказаться подделками, а граждане рискуют своим здоровьем и деньгами.
Как заявлял в конце декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с лекарствами в России стабильная, но нужно наращивать научные и промышленные компетенции. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не производит полный ассортимент медицинской продукции, препаратов и изделий, но развитые страны стараются создать как можно больше производственных площадок.
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