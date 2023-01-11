https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844045487.html

Росздравнадзор сообщил о возможных задержках поставок некоторых лекарств

Росздравнадзор сообщил о возможных задержках поставок некоторых лекарств - РИА Новости, 11.01.2023

Росздравнадзор сообщил о возможных задержках поставок некоторых лекарств

Из-за повышенного спроса на некоторые лекарства возможны задержки поставок нужного количества препаратов в аптеки, сообщил Росздравнадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:11

2023-01-11T10:11

2023-01-11T11:13

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

россия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Из-за повышенного спроса на некоторые лекарства возможны задержки поставок нужного количества препаратов в аптеки, сообщил Росздравнадзор в Telegram-канале.Как отметили в ведомстве, временным отсутствием некоторых лекарств пользуются мошенники. Так, некоторые недобросовестные организации предлагают внести предоплату за доставку нужного препарата.В Росздравнадзоре предупредили, что приобретенные через перекупщиков лекарства могут оказаться подделками, а граждане рискуют своим здоровьем и деньгами.Как заявлял в конце декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с лекарствами в России стабильная, но нужно наращивать научные и промышленные компетенции. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не производит полный ассортимент медицинской продукции, препаратов и изделий, но развитые страны стараются создать как можно больше производственных площадок.

https://ria.ru/20221227/lekarstva-1841696069.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, россия