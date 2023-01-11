10:11 11.01.2023 (обновлено: 11:13 11.01.2023)
Росздравнадзор сообщил о возможных задержках поставок некоторых лекарств
Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств
Покупатели в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Из-за повышенного спроса на некоторые лекарства возможны задержки поставок нужного количества препаратов в аптеки, сообщил Росздравнадзор в Telegram-канале.
"Дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации",— говорится в релизе.
Как отметили в ведомстве, временным отсутствием некоторых лекарств пользуются мошенники. Так, некоторые недобросовестные организации предлагают внести предоплату за доставку нужного препарата.
В Росздравнадзоре предупредили, что приобретенные через перекупщиков лекарства могут оказаться подделками, а граждане рискуют своим здоровьем и деньгами.
Как заявлял в конце декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с лекарствами в России стабильная, но нужно наращивать научные и промышленные компетенции. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не производит полный ассортимент медицинской продукции, препаратов и изделий, но развитые страны стараются создать как можно больше производственных площадок.
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