Еще одна авиакомпания будет перевозить россиян на Ближний Восток
АТОР: Jazeera Airways планирует перевозить россиян на Ближний Восток со 2 февраля
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways анонсировала запуск рейсов в Москву со 2 февраля, сообщает АТОР.
Рейсы из Эль-Кувейта в Домодедово будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам. Время отправления — в 18.40, прибытие в российскую столицу — в 23.45. Обратный вылет — в 0.30, прилет в Кувейт — в 5.35 по местному времени.
Маршрут будет обслуживать Airbus A320-200 вместимостью 174 кресла в эконом-классе. Перелет продлится пять часов.
Перевозчик нацелен на транзитный поток из РФ. В сообщении Jazeera Airways говорится, что авиакомпания готова "удовлетворить растущий спрос на рейсы в регион Ближнего Востока и за его пределы".
Туроператоры и эксперты авиаотрасли удивлены амбициозными планами авиакомпании: на отечественном рынке уже переизбыток рейсов на Ближний Восток. К тому же маршрутная сеть перевозчика — не слишком востребованные у россиян направления. Это, например, Пакистан, Бангладеш, Непал или маршруты, куда из РФ уже есть прямые рейсы: Стамбул, Дели, Дубай, Каир, Маскат, Аддис-Абеба, столицы стран СНГ.
Впрочем, предложения авиакомпании могут быть интересны деловым путешественникам, направляющимся в Индию, а также паломникам, летящим в Саудовскую Аравию, отмечают эксперты.
Туроператоры ждут спецтарифов от новичка и называют действующую цену — 43 тысячи рублей за перелет в оба конца — высокой. Визит в Дубай обойдется в феврале в 56 тысяч рублей, а прямым рейсом из Москвы можно улететь за 30 тысяч. Чуть дороже стоит посещение Стамбула — 58 тысяч рублей, хотя прямой перелет из российской столицы туда стоит менее 20 тысяч рублей.
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