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В Красноярске запретили крещенские купания из-за ситуации с ОРВИ - РИА Новости, 11.01.2023
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В Красноярске запретили крещенские купания из-за ситуации с ОРВИ
В Красноярске запретили крещенские купания из-за ситуации с ОРВИ - РИА Новости, 11.01.2023
В Красноярске запретили крещенские купания из-за ситуации с ОРВИ
Власти Красноярска в связи со сложной эпидемиологической ситуацией отменили традиционные крещенские купания, при этом верующие смогут посетить храмы и набрать... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:35
2023-01-11T08:35
красноярск
гибдд мвд рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Власти Красноярска в связи со сложной эпидемиологической ситуацией отменили традиционные крещенские купания, при этом верующие смогут посетить храмы и набрать крещенской воды, сообщает пресс-служба мэрии. По ее данным, такое решение было принято в администрации города на совещании, посвященном вопросам организации порядка во время празднования Крещения Господня в Красноярске. Участие в нем приняли специалисты департамента общественной безопасности, полиции, ГИБДД и епархии. "В этом году обустроенных и освященных купелей не будет ни на Базаихе, ни на Енисее, ни на Каче. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Однако у православных горожан будет возможность посетить храмы и набрать святой крещенской воды. Утром 18 января во всех храмах Красноярска пройдут литургии Крещенского сочельника, по окончании которых начнется освящение и раздача святой воды", - говорится в сообщении. Ночные праздничные богослужения с 18 на 19 января пройдут в четырех храмах города: Соборе Покрова Пресвятой Богородицы, в Храме Рождества Христова, в Храме великомученика Пантелеимона и в Храме праведного Иосифа Обручника. Освящение и раздача крещенской воды продолжится и в сам праздник Крещения - 19 января. У каждого храма будут дежурить полицейские. Больше всего верующих традиционно ожидается в центре города, поэтому вдоль проезжей части на улице Сурикова будут установлены металлические ограждения. Представители Красноярской епархии призвали горожан не ездить в неорганизованные места для купания, тем более в нетрезвом виде. "Нужно помнить о том, что само окунание в Иордань не смывает грехи, это скорее культурологическая традиция. Сейчас, когда люди вокруг гриппуют, это еще и опасно для здоровья. Лучше сходить в храм, помолиться и набрать целительной крещенской воды", — отметил заведующий канцелярией Красноярской епархии священник Николай Ши-кэ-мин. ПО данным краевого главка Роспотребнадзора, на прошедшей праздничной неделе диагноз грипп и ОРВИ установлен почти 13 тысячам жителям края. Эпидемический порог был превышен на 61,5%.
https://ria.ru/20220129/kupaniya-1770139953.html
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красноярск, гибдд мвд рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Красноярск, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
08:35 11.01.2023
 
В Красноярске запретили крещенские купания из-за ситуации с ОРВИ

В Красноярске запретили крещенские купания из-за ситуации с ОРВИ и гриппом

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкМужчина окунается в купель во время крещенских купаний
Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Власти Красноярска в связи со сложной эпидемиологической ситуацией отменили традиционные крещенские купания, при этом верующие смогут посетить храмы и набрать крещенской воды, сообщает пресс-служба мэрии.
По ее данным, такое решение было принято в администрации города на совещании, посвященном вопросам организации порядка во время празднования Крещения Господня в Красноярске. Участие в нем приняли специалисты департамента общественной безопасности, полиции, ГИБДД и епархии.
"В этом году обустроенных и освященных купелей не будет ни на Базаихе, ни на Енисее, ни на Каче. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Однако у православных горожан будет возможность посетить храмы и набрать святой крещенской воды. Утром 18 января во всех храмах Красноярска пройдут литургии Крещенского сочельника, по окончании которых начнется освящение и раздача святой воды", - говорится в сообщении.
Ночные праздничные богослужения с 18 на 19 января пройдут в четырех храмах города: Соборе Покрова Пресвятой Богородицы, в Храме Рождества Христова, в Храме великомученика Пантелеимона и в Храме праведного Иосифа Обручника.
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Освящение и раздача крещенской воды продолжится и в сам праздник Крещения - 19 января. У каждого храма будут дежурить полицейские. Больше всего верующих традиционно ожидается в центре города, поэтому вдоль проезжей части на улице Сурикова будут установлены металлические ограждения.
Представители Красноярской епархии призвали горожан не ездить в неорганизованные места для купания, тем более в нетрезвом виде.
"Нужно помнить о том, что само окунание в Иордань не смывает грехи, это скорее культурологическая традиция. Сейчас, когда люди вокруг гриппуют, это еще и опасно для здоровья. Лучше сходить в храм, помолиться и набрать целительной крещенской воды", — отметил заведующий канцелярией Красноярской епархии священник Николай Ши-кэ-мин.
ПО данным краевого главка Роспотребнадзора, на прошедшей праздничной неделе диагноз грипп и ОРВИ установлен почти 13 тысячам жителям края. Эпидемический порог был превышен на 61,5%.
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