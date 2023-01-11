https://ria.ru/20230111/kupaniya-1844031876.html

В Красноярске запретили крещенские купания из-за ситуации с ОРВИ

В Красноярске запретили крещенские купания из-за ситуации с ОРВИ - РИА Новости, 11.01.2023

В Красноярске запретили крещенские купания из-за ситуации с ОРВИ

Власти Красноярска в связи со сложной эпидемиологической ситуацией отменили традиционные крещенские купания, при этом верующие смогут посетить храмы и набрать... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:35

2023-01-11T08:35

2023-01-11T08:35

красноярск

гибдд мвд рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Власти Красноярска в связи со сложной эпидемиологической ситуацией отменили традиционные крещенские купания, при этом верующие смогут посетить храмы и набрать крещенской воды, сообщает пресс-служба мэрии. По ее данным, такое решение было принято в администрации города на совещании, посвященном вопросам организации порядка во время празднования Крещения Господня в Красноярске. Участие в нем приняли специалисты департамента общественной безопасности, полиции, ГИБДД и епархии. "В этом году обустроенных и освященных купелей не будет ни на Базаихе, ни на Енисее, ни на Каче. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Однако у православных горожан будет возможность посетить храмы и набрать святой крещенской воды. Утром 18 января во всех храмах Красноярска пройдут литургии Крещенского сочельника, по окончании которых начнется освящение и раздача святой воды", - говорится в сообщении. Ночные праздничные богослужения с 18 на 19 января пройдут в четырех храмах города: Соборе Покрова Пресвятой Богородицы, в Храме Рождества Христова, в Храме великомученика Пантелеимона и в Храме праведного Иосифа Обручника. Освящение и раздача крещенской воды продолжится и в сам праздник Крещения - 19 января. У каждого храма будут дежурить полицейские. Больше всего верующих традиционно ожидается в центре города, поэтому вдоль проезжей части на улице Сурикова будут установлены металлические ограждения. Представители Красноярской епархии призвали горожан не ездить в неорганизованные места для купания, тем более в нетрезвом виде. "Нужно помнить о том, что само окунание в Иордань не смывает грехи, это скорее культурологическая традиция. Сейчас, когда люди вокруг гриппуют, это еще и опасно для здоровья. Лучше сходить в храм, помолиться и набрать целительной крещенской воды", — отметил заведующий канцелярией Красноярской епархии священник Николай Ши-кэ-мин. ПО данным краевого главка Роспотребнадзора, на прошедшей праздничной неделе диагноз грипп и ОРВИ установлен почти 13 тысячам жителям края. Эпидемический порог был превышен на 61,5%.

https://ria.ru/20220129/kupaniya-1770139953.html

https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843729572.html

красноярск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярск, гибдд мвд рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество