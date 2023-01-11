https://ria.ru/20230111/krym-1844049076.html

Назван самый популярный курорт Крыма в 2022 году

Назван самый популярный курорт Крыма в 2022 году - РИА Новости, 11.01.2023

Назван самый популярный курорт Крыма в 2022 году

Определен самый востребованный у туристов курорт Крыма — это Ялта, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:54

2023-01-11T18:54

2023-01-11T18:54

туризм

туризм

новости - туризм

ялта

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Определен самый востребованный у туристов курорт Крыма — это Ялта, сообщила глава администрации города Янина Павленко. Отели, санатории и гостиницы города в 2022 году приняли более 2,3 миллиона туристов из 6,5 миллиона гостей, которые посетили курорты республики.Несмотря на сложности с логистикой, Новый год в Ялте встретили около 64 тысяч путешественников, а всего Крым принял 177 тысяч гостей в этот период, написала Павленко в Telegram–канале. Топовые объекты размещения с круглогодичной инфраструктурой, которые грамотно выстроили ценовую политику и маркетинговые программы, были заполнены на 80, а то и 90 процентов, добавила она.

https://ria.ru/20230111/yalta-1838860081.html

ялта

республика крым

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ялта, республика крым