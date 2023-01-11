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Назван самый популярный курорт Крыма в 2022 году - РИА Новости, 11.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230111/krym-1844049076.html
Назван самый популярный курорт Крыма в 2022 году
Назван самый популярный курорт Крыма в 2022 году - РИА Новости, 11.01.2023
Назван самый популярный курорт Крыма в 2022 году
Определен самый востребованный у туристов курорт Крыма — это Ялта, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:54
2023-01-11T18:54
туризм
туризм
новости - туризм
ялта
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Определен самый востребованный у туристов курорт Крыма — это Ялта, сообщила глава администрации города Янина Павленко. Отели, санатории и гостиницы города в 2022 году приняли более 2,3 миллиона туристов из 6,5 миллиона гостей, которые посетили курорты республики.Несмотря на сложности с логистикой, Новый год в Ялте встретили около 64 тысяч путешественников, а всего Крым принял 177 тысяч гостей в этот период, написала Павленко в Telegram–канале. Топовые объекты размещения с круглогодичной инфраструктурой, которые грамотно выстроили ценовую политику и маркетинговые программы, были заполнены на 80, а то и 90 процентов, добавила она.
https://ria.ru/20230111/yalta-1838860081.html
ялта
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туризм, новости - туризм, ялта, республика крым
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ялта, Республика Крым
18:54 11.01.2023
 
Назван самый популярный курорт Крыма в 2022 году

Ялта стала самым популярным курортом Крыма в 2022 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Определен самый востребованный у туристов курорт Крыма — это Ялта, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Отели, санатории и гостиницы города в 2022 году приняли более 2,3 миллиона туристов из 6,5 миллиона гостей, которые посетили курорты республики.
Несмотря на сложности с логистикой, Новый год в Ялте встретили около 64 тысяч путешественников, а всего Крым принял 177 тысяч гостей в этот период, написала Павленко в Telegram–канале.
Топовые объекты размещения с круглогодичной инфраструктурой, которые грамотно выстроили ценовую политику и маркетинговые программы, были заполнены на 80, а то и 90 процентов, добавила она.
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