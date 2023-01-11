Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали критику Путина в адрес Мантурова - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/kritika-1844191487.html
В Кремле прокомментировали критику Путина в адрес Мантурова
В Кремле прокомментировали критику Путина в адрес Мантурова - РИА Новости, 11.01.2023
В Кремле прокомментировали критику Путина в адрес Мантурова
Критические высказывания Владимира Путина в адрес вице-премьера Дениса Мантурова не предполагают каких-либо дисциплинарных взысканий, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:15
2023-01-11T19:00
владимир путин
денис мантуров
россия
политика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844172933_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4ac3d2b2840b1178da77a320d369522.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Критические высказывания Владимира Путина в адрес вице-премьера Дениса Мантурова не предполагают каких-либо дисциплинарных взысканий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее глава государства на совещании с правительством выразил недовольство из-за темпов работ по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. Он поручил главе Минпромторга Мантурову в течение месяца завершить этот процесс.По словам пресс-секретаря президента, Путин продолжит общение с Мантуровым в ближайшее время и его поручения будут выполнены.
https://ria.ru/20221116/tseny-1831939411.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Слишком долго". Путин раскритиковал министра промышленности Мантурова
Президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. "На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет... Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, производственные мощности держать или расширять, понимаете? Им нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год", - сказал Путин вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
2023-01-11T17:15
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844172933_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_12c37035f268129d79736245f4ef4d31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, денис мантуров, россия, политика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Владимир Путин, Денис Мантуров, Россия, Политика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
17:15 11.01.2023 (обновлено: 19:00 11.01.2023)
 
В Кремле прокомментировали критику Путина в адрес Мантурова

Песков назвал критику Путина в адрес Мантурова обычным рабочим процессом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Критические высказывания Владимира Путина в адрес вице-премьера Дениса Мантурова не предполагают каких-либо дисциплинарных взысканий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее глава государства на совещании с правительством выразил недовольство из-за темпов работ по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. Он поручил главе Минпромторга Мантурову в течение месяца завершить этот процесс.
"Абсурдно говорить о каких-то дисциплинарных взысканиях. Это обычный рабочий процесс. Президент сказал, что время сейчас жесткое. Иногда риторика бывает жесткая и темп жесткий", — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента, Путин продолжит общение с Мантуровым в ближайшее время и его поручения будут выполнены.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября 2022, 14:38
Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей
 
Владимир ПутинДенис МантуровРоссияПолитикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала