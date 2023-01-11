https://ria.ru/20230111/kritika-1844191487.html
В Кремле прокомментировали критику Путина в адрес Мантурова
В Кремле прокомментировали критику Путина в адрес Мантурова - РИА Новости, 11.01.2023
В Кремле прокомментировали критику Путина в адрес Мантурова
Критические высказывания Владимира Путина в адрес вице-премьера Дениса Мантурова не предполагают каких-либо дисциплинарных взысканий, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:15
2023-01-11T17:15
2023-01-11T19:00
владимир путин
денис мантуров
россия
политика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Критические высказывания Владимира Путина в адрес вице-премьера Дениса Мантурова не предполагают каких-либо дисциплинарных взысканий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее глава государства на совещании с правительством выразил недовольство из-за темпов работ по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. Он поручил главе Минпромторга Мантурову в течение месяца завершить этот процесс.По словам пресс-секретаря президента, Путин продолжит общение с Мантуровым в ближайшее время и его поручения будут выполнены.
https://ria.ru/20221116/tseny-1831939411.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Слишком долго". Путин раскритиковал министра промышленности Мантурова
Президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. "На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет... Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, производственные мощности держать или расширять, понимаете? Им нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год", - сказал Путин вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
2023-01-11T17:15
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, денис мантуров, россия, политика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Владимир Путин, Денис Мантуров, Россия, Политика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
17:15 11.01.2023 (обновлено: 19:00 11.01.2023)
В Кремле прокомментировали критику Путина в адрес Мантурова
Песков назвал критику Путина в адрес Мантурова обычным рабочим процессом