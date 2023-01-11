https://ria.ru/20230111/krasnoyarsk-1844028284.html
В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус и погибла
В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус и погибла - РИА Новости, 11.01.2023
В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус и погибла
Водитель автобуса не увидел пытавшуюся зайти в салон пенсионерку на остановке в Красноярске и начал движение, в результате женщина погибла, упав под колеса,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:00
2023-01-11T08:00
2023-01-11T08:00
происшествия
красноярск
авто
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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Водитель автобуса не увидел пытавшуюся зайти в салон пенсионерку на остановке в Красноярске и начал движение, в результате женщина погибла, упав под колеса, сообщает региональный главк МВД. По его данным, инцидент произошел в среду утром на остановке общественного транспорта "Автовокзал Восточный" на улице Глинки. "Восьмидесятипятилетняя женщина начала заходить в маршрутный автобус №60. В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в транспортное средство, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колёса автобуса. От полученных травм женщина скончалась", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции.
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происшествия, красноярск, авто
Происшествия, Красноярск, Авто
В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус и погибла
В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус, упала под колеса и погибла
КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Водитель автобуса не увидел пытавшуюся зайти в салон пенсионерку на остановке в Красноярске и начал движение, в результате женщина погибла, упав под колеса, сообщает региональный главк МВД.
По его данным, инцидент произошел в среду утром на остановке общественного транспорта "Автовокзал Восточный" на улице Глинки.
"Восьмидесятипятилетняя женщина начала заходить в маршрутный автобус №60. В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в транспортное средство, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колёса автобуса. От полученных травм женщина скончалась", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции.