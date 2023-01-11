https://ria.ru/20230111/krasnoyarsk-1844028284.html

В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус и погибла

В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус и погибла - РИА Новости, 11.01.2023

В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус и погибла

Водитель автобуса не увидел пытавшуюся зайти в салон пенсионерку на остановке в Красноярске и начал движение, в результате женщина погибла, упав под колеса,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:00

2023-01-11T08:00

2023-01-11T08:00

происшествия

красноярск

авто

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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Водитель автобуса не увидел пытавшуюся зайти в салон пенсионерку на остановке в Красноярске и начал движение, в результате женщина погибла, упав под колеса, сообщает региональный главк МВД. По его данным, инцидент произошел в среду утром на остановке общественного транспорта "Автовокзал Восточный" на улице Глинки. "Восьмидесятипятилетняя женщина начала заходить в маршрутный автобус №60. В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в транспортное средство, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колёса автобуса. От полученных травм женщина скончалась", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции.

https://ria.ru/20230103/dtp-1842920713.html

красноярск

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происшествия, красноярск, авто