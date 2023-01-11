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В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус и погибла - РИА Новости, 11.01.2023
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В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус и погибла
В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус и погибла - РИА Новости, 11.01.2023
В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус и погибла
Водитель автобуса не увидел пытавшуюся зайти в салон пенсионерку на остановке в Красноярске и начал движение, в результате женщина погибла, упав под колеса,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:00
2023-01-11T08:00
происшествия
красноярск
авто
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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Водитель автобуса не увидел пытавшуюся зайти в салон пенсионерку на остановке в Красноярске и начал движение, в результате женщина погибла, упав под колеса, сообщает региональный главк МВД. По его данным, инцидент произошел в среду утром на остановке общественного транспорта "Автовокзал Восточный" на улице Глинки. "Восьмидесятипятилетняя женщина начала заходить в маршрутный автобус №60. В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в транспортное средство, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колёса автобуса. От полученных травм женщина скончалась", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции.
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происшествия, красноярск, авто
Происшествия, Красноярск, Авто
08:00 11.01.2023
 
В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус и погибла

В Красноярске пожилая женщина не успела зайти в автобус, упала под колеса и погибла

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск, виды города. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Водитель автобуса не увидел пытавшуюся зайти в салон пенсионерку на остановке в Красноярске и начал движение, в результате женщина погибла, упав под колеса, сообщает региональный главк МВД.
По его данным, инцидент произошел в среду утром на остановке общественного транспорта "Автовокзал Восточный" на улице Глинки.
"Восьмидесятипятилетняя женщина начала заходить в маршрутный автобус №60. В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в транспортное средство, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колёса автобуса. От полученных травм женщина скончалась", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции.
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В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека
 
ПроисшествияКрасноярскАвто
 
 
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