https://ria.ru/20230111/kot-1844212442.html
Житель Подмосковья избил кота, положил в пакет и выкинул из окна
Житель Подмосковья избил кота, положил в пакет и выкинул из окна - РИА Новости, 11.01.2023
Житель Подмосковья избил кота, положил в пакет и выкинул из окна
Прокуратура поставила на контроль инцидент с котом в подмосковном Щелково, хозяин которого, по предварительным данным, сначала избил его, а потом выбросил в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:08
2023-01-11T18:08
2023-01-11T18:49
происшествия
московская область (подмосковье)
щелково
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль инцидент с котом в подмосковном Щелково, хозяин которого, по предварительным данным, сначала избил его, а потом выбросил в пакете из окна, сообщается в Telegram-канале областного надзорного ведомства. Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись, как утверждается, с моментом жестокой расправы над котом. На кадрах видно, как пакет с большой скоростью падает на асфальт с высоты. Внутри якобы было животное. "По предварительной информации, ночью 7 января 2023 года в городе Щелково, мужчина избил кота, а после, положив его в пакет, выбросил из окна жилого дома", - говорится в релизе. Отмечается, что очевидцы не смогли помочь животному. Об инциденте они заявили в полицию. "Установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты проводимой доследственной проверки находятся на контроле в прокуратуре города Щелково", - отметили в надзорном ведомстве.В свою очередь в пресс-службе подмосковного главка МВД заявили РИА Новости, что заявление о "жестоком обращении с животными" поступило в местную дежурную часть в понедельник, 9 января. "В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к противоправному деянию, а также всех обстоятельств произошедшего", - сказал представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20220207/zhivoderstvo-1771492521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), щелково
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Щелково
18:08 11.01.2023 (обновлено: 18:49 11.01.2023)
Житель Подмосковья избил кота, положил в пакет и выкинул из окна
Житель подмосковного Щелково избил кота, положил в пакет и выбросил из окна
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Прокуратура поставила на контроль инцидент с котом в подмосковном Щелково, хозяин которого, по предварительным данным, сначала избил его, а потом выбросил в пакете из окна, сообщается в Telegram-канале
областного надзорного ведомства.
Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись, как утверждается, с моментом жестокой расправы над котом. На кадрах видно, как пакет с большой скоростью падает на асфальт с высоты. Внутри якобы было животное.
"По предварительной информации, ночью 7 января 2023 года в городе Щелково, мужчина избил кота, а после, положив его в пакет, выбросил из окна жилого дома", - говорится в релизе. Отмечается, что очевидцы не смогли помочь животному. Об инциденте они заявили в полицию. "Установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты проводимой доследственной проверки находятся на контроле в прокуратуре города Щелково", - отметили в надзорном ведомстве.
В свою очередь в пресс-службе подмосковного главка МВД заявили РИА Новости, что заявление о "жестоком обращении с животными" поступило в местную дежурную часть в понедельник, 9 января. "В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к противоправному деянию, а также всех обстоятельств произошедшего", - сказал представитель пресс-службы.