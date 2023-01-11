https://ria.ru/20230111/kot-1844212442.html

Житель Подмосковья избил кота, положил в пакет и выкинул из окна

Житель Подмосковья избил кота, положил в пакет и выкинул из окна - РИА Новости, 11.01.2023

Житель Подмосковья избил кота, положил в пакет и выкинул из окна

Прокуратура поставила на контроль инцидент с котом в подмосковном Щелково, хозяин которого, по предварительным данным, сначала избил его, а потом выбросил в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:08

2023-01-11T18:08

2023-01-11T18:49

происшествия

московская область (подмосковье)

щелково

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль инцидент с котом в подмосковном Щелково, хозяин которого, по предварительным данным, сначала избил его, а потом выбросил в пакете из окна, сообщается в Telegram-канале областного надзорного ведомства. Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись, как утверждается, с моментом жестокой расправы над котом. На кадрах видно, как пакет с большой скоростью падает на асфальт с высоты. Внутри якобы было животное. "По предварительной информации, ночью 7 января 2023 года в городе Щелково, мужчина избил кота, а после, положив его в пакет, выбросил из окна жилого дома", - говорится в релизе. Отмечается, что очевидцы не смогли помочь животному. Об инциденте они заявили в полицию. "Установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты проводимой доследственной проверки находятся на контроле в прокуратуре города Щелково", - отметили в надзорном ведомстве.В свою очередь в пресс-службе подмосковного главка МВД заявили РИА Новости, что заявление о "жестоком обращении с животными" поступило в местную дежурную часть в понедельник, 9 января. "В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к противоправному деянию, а также всех обстоятельств произошедшего", - сказал представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20220207/zhivoderstvo-1771492521.html

московская область (подмосковье)

щелково

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), щелково