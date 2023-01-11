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Кевин Костнер получил "Золотой глобус" за роль в сериале "Йеллоустоун" - РИА Новости, 11.01.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230111/kostner-1844025358.html
Кевин Костнер получил "Золотой глобус" за роль в сериале "Йеллоустоун"
Кевин Костнер получил "Золотой глобус" за роль в сериале "Йеллоустоун" - РИА Новости, 11.01.2023
Кевин Костнер получил "Золотой глобус" за роль в сериале "Йеллоустоун"
Кевин Костнер получил "Золотой глобус" как лучший актер сериала за "Йеллоустоун", 80-ая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T07:24
2023-01-11T07:24
культура
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Кевин Костнер получил "Золотой глобус" как лучший актер сериала за "Йеллоустоун", 80-ая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. "Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и на телевидении. Премия проходит первой из многочисленных киносмотров в США и зачастую задает тон всему последующему киносезону, который завершается в марте вручением награды киноакадемии США "Оскар".
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кевин костнер, сша, лос-анджелес, nbc
Культура, Кевин Костнер, США, Лос-Анджелес, NBC
07:24 11.01.2023
 
Кевин Костнер получил "Золотой глобус" за роль в сериале "Йеллоустоун"

Кевин Костнер получил "Золотой глобус" как лучший актер сериала за "Йеллоустоун"

© AP Photo / Richard VogelВид Лос-Анджелеса
Вид Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Richard Vogel
Вид Лос-Анджелеса. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Кевин Костнер получил "Золотой глобус" как лучший актер сериала за "Йеллоустоун", 80-ая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC.
"Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и на телевидении. Премия проходит первой из многочисленных киносмотров в США и зачастую задает тон всему последующему киносезону, который завершается в марте вручением награды киноакадемии США "Оскар".
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КультураКевин КостнерСШАЛос-АнджелесNBC
 
 
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