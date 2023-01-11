https://ria.ru/20230111/kostner-1844025358.html

Кевин Костнер получил "Золотой глобус" за роль в сериале "Йеллоустоун"

Кевин Костнер получил "Золотой глобус" за роль в сериале "Йеллоустоун" - РИА Новости, 11.01.2023

Кевин Костнер получил "Золотой глобус" за роль в сериале "Йеллоустоун"

Кевин Костнер получил "Золотой глобус" как лучший актер сериала за "Йеллоустоун", 80-ая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T07:24

2023-01-11T07:24

2023-01-11T07:24

культура

кевин костнер

сша

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nbc

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Кевин Костнер получил "Золотой глобус" как лучший актер сериала за "Йеллоустоун", 80-ая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. "Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и на телевидении. Премия проходит первой из многочисленных киносмотров в США и зачастую задает тон всему последующему киносезону, который завершается в марте вручением награды киноакадемии США "Оскар".

https://ria.ru/20230111/zendeya-1844023043.html

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кевин костнер, сша, лос-анджелес, nbc