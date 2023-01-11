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В "Роскосмосе" назвали причину повреждения радиатора "Союза МС-22" - РИА Новости, 11.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230111/kosmos-1844081415.html
В "Роскосмосе" назвали причину повреждения радиатора "Союза МС-22"
В "Роскосмосе" назвали причину повреждения радиатора "Союза МС-22" - РИА Новости, 11.01.2023
В "Роскосмосе" назвали причину повреждения радиатора "Союза МС-22"
Экспериментально доказано, что радиатор корабля "Союз МС-22" повредил метеороид, версия об браке не подтвердилась, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:02
2023-01-11T12:41
наука
космос - риа наука
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Экспериментально доказано, что радиатор корабля "Союз МС-22" повредил метеороид, версия об браке не подтвердилась, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследования позволили подтвердить вывод об ударе спорадического метеороида", - сказал он.Борисов отметил, что теплоноситель из контура охлаждения корабля был утерян, а контур признан неработоспособным. Он добавил, что место негерметичности было определено с помощью телекамеры американского сегмента МКС.Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.
https://ria.ru/20230111/kosmos-1844092537.html
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космос - риа наука, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Международная космическая станция (МКС)
12:02 11.01.2023 (обновлено: 12:41 11.01.2023)
 
В "Роскосмосе" назвали причину повреждения радиатора "Союза МС-22"

"Роскосмос": радиатор "Союза МС-22" повредил метеороид, версия о браке не подтвердилась

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в медиабанкКорабль "Союз"
Корабль Союз - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Корабль "Союз". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Экспериментально доказано, что радиатор корабля "Союз МС-22" повредил метеороид, версия об браке не подтвердилась, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследования позволили подтвердить вывод об ударе спорадического метеороида", - сказал он.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 12:28Наука
НАСА согласилось с решением "Роскосмоса" по "Союзу МС-23", заявил Борисов
Борисов отметил, что теплоноситель из контура охлаждения корабля был утерян, а контур признан неработоспособным. Он добавил, что место негерметичности было определено с помощью телекамеры американского сегмента МКС.
Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-22 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 11:55
"Роскосмос" продлил экспедицию экипажа "Союза МС-22"
 
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