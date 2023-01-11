https://ria.ru/20230111/kosmos-1844081415.html

В "Роскосмосе" назвали причину повреждения радиатора "Союза МС-22"

В "Роскосмосе" назвали причину повреждения радиатора "Союза МС-22" - РИА Новости, 11.01.2023

В "Роскосмосе" назвали причину повреждения радиатора "Союза МС-22"

Экспериментально доказано, что радиатор корабля "Союз МС-22" повредил метеороид, версия об браке не подтвердилась, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:02

2023-01-11T12:02

2023-01-11T12:41

наука

космос - риа наука

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юрий борисов (роскосмос)

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Экспериментально доказано, что радиатор корабля "Союз МС-22" повредил метеороид, версия об браке не подтвердилась, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследования позволили подтвердить вывод об ударе спорадического метеороида", - сказал он.Борисов отметил, что теплоноситель из контура охлаждения корабля был утерян, а контур признан неработоспособным. Он добавил, что место негерметичности было определено с помощью телекамеры американского сегмента МКС.Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.

https://ria.ru/20230111/kosmos-1844092537.html

https://ria.ru/20230111/soyuz-1844079175.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), международная космическая станция (мкс)