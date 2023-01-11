https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844128748.html
Минздрав Белоруссии объявил об окончании пандемии коронавируса
Минздрав Белоруссии объявил об окончании пандемии коронавируса - РИА Новости, 11.01.2023
Минздрав Белоруссии объявил об окончании пандемии коронавируса
Глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что пандемия коронавируса закончилась, но нельзя расслабляться, поскольку настала "эпоха вирусов". РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:25
2023-01-11T14:25
2023-01-11T14:25
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что пандемия коронавируса закончилась, но нельзя расслабляться, поскольку настала "эпоха вирусов". Он обратил внимание, что "в условиях нынешней эпидемиологической ситуации прослеживается тридемия, когда сохраняется коронавирус на очень низкой активности, есть проблема вируса гриппа и респираторных вирусов". "Все это сформировало ту клиническую и эпидемиологическую картину (в стране – ред.), которую мы сейчас видим: болеют в основном дети и пожилые люди", - продолжил глава минздрава. При этом он заявил, что показатели заболеваемости уменьшаются. По словам министра, сыграла свою положительную роль и вакцинация, которой охвачены все категории населения, – как от коронавируса, так и от гриппа. "Начиная с 2009 года, мы прививаем от гриппа 40% населения, практически тотально охватываются дети. У нас есть вакцины и ответ любым вирусам. Рекомендации такие же, как и в любой осенний период времени: в медучреждениях носить маски, там, где не нужно, не надевать их, проветривать помещения, заниматься активным образом жизни", - добавил Пиневич. В начале декабря министр здравоохранения Белоруссии заявил, что в стране контролируемая эпидемиологическая ситуация, вопросов с COVID-19 не возникает. По его словам, на тот момент наблюдался небольшой прирост заболеваемости коронавирусом преимущественно среди непривитых, отмечались легкие и среднетяжелые случаи заболевания. Пресс-служба минздрава тогда же отмечала, что "фиксируемый уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией является минимальным: количество пациентов с COVID-инфекцией на стационарном этапе составляет до 3% от осенне-зимнего максимума периода 2021-2022 годов". В последние месяцы министерство не публиковало статистику по заболеваемости COVID-19. По данным на середину декабря, охват одной дозой вакцины против коронавируса в Белоруссии составил 71,8% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 70,7% населения. Также проводится бустерная вакцинация населения, охват в декабре составил 80,7%.
https://ria.ru/20230103/pandemiya-1842915905.html
https://ria.ru/20230111/covid-19-1844043231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19, пандемия
Распространение коронавируса, В мире, Белоруссия, Коронавирус в России, Коронавирусы, Коронавирус COVID-19, пандемия
Минздрав Белоруссии объявил об окончании пандемии коронавируса
Минздрав Белоруссии: пандемия закончилась, но нельзя расслабляться из-за "эпохи вирусов"
МИНСК, 11 янв – РИА Новости.
Глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич
заявил, что пандемия коронавируса закончилась, но нельзя расслабляться, поскольку настала "эпоха вирусов".
"Сегодня мы говорим об уроках пандемии. Мы приучены к оперативному изменению обстановки, оперативным ответам на нее. Пандемия закончилась, но расслабляться нельзя. Ведь мы пришли в эпоху вирусов", – приводит слова Пиневича госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Он обратил внимание, что "в условиях нынешней эпидемиологической ситуации прослеживается тридемия, когда сохраняется коронавирус
на очень низкой активности, есть проблема вируса гриппа и респираторных вирусов". "Все это сформировало ту клиническую и эпидемиологическую картину (в стране – ред.), которую мы сейчас видим: болеют в основном дети и пожилые люди", - продолжил глава минздрава.
При этом он заявил, что показатели заболеваемости уменьшаются. По словам министра, сыграла свою положительную роль и вакцинация, которой охвачены все категории населения, – как от коронавируса, так и от гриппа.
"Начиная с 2009 года, мы прививаем от гриппа 40% населения, практически тотально охватываются дети. У нас есть вакцины и ответ любым вирусам. Рекомендации такие же, как и в любой осенний период времени: в медучреждениях носить маски, там, где не нужно, не надевать их, проветривать помещения, заниматься активным образом жизни", - добавил Пиневич.
В начале декабря министр здравоохранения Белоруссии
заявил, что в стране контролируемая эпидемиологическая ситуация, вопросов с COVID-19 не возникает. По его словам, на тот момент наблюдался небольшой прирост заболеваемости коронавирусом преимущественно среди непривитых, отмечались легкие и среднетяжелые случаи заболевания. Пресс-служба минздрава тогда же отмечала, что "фиксируемый уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией является минимальным: количество пациентов с COVID-инфекцией на стационарном этапе составляет до 3% от осенне-зимнего максимума периода 2021-2022 годов". В последние месяцы министерство не публиковало статистику по заболеваемости COVID-19.
По данным на середину декабря, охват одной дозой вакцины против коронавируса в Белоруссии составил 71,8% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 70,7% населения. Также проводится бустерная вакцинация населения, охват в декабре составил 80,7%.