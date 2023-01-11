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Биография Нины Корниенко - РИА Новости, 11.01.2023
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Биография Нины Корниенко
Биография Нины Корниенко - РИА Новости, 11.01.2023
Биография Нины Корниенко
Советская и российская актриса театра и кино Нина Григорьевна Корниенко родилась 11 января 1943 года в городе Соликамск Молотовской области (ныне Пермский... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T02:30
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справки
соликамск
нина корниенко
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Советская и российская актриса театра и кино Нина Григорьевна Корниенко родилась 11 января 1943 года в городе Соликамск Молотовской области (ныне Пермский край).Окончив среднюю школу, присоединилась к труппе Пермского театра драмы. В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ, курс Василия Маркова.С 1969 года – актриса Московского театра сатиры. Дебютной работой Нины Корниенко стала роль Сюзанны в постановке "Безумный день, или Женитьба Фигаро" режиссера Валентина Плучека. В спектакле были задействованы такие известные актеры как Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Вера Васильева. Одной из ярких театральных работ Корниенко стала роль Каролы Иштванфи в постановке режиссеров Марка Захарова и Александра Ширвиндта "Проснись и пой!", где актриса исполняла также танцевальные номера, акробатические этюды и элементы гимнастики. Корниенко играла в постановках "Тартюф", "Горе от ума", "Балаганчик Дона Кристобаля", "Трехгрошовая опера", "Бег", "Мы, нижеподписавшиеся", "Молодость короля Людовика XVI", "Игра" (по пьесе "Свадьба Кречинского" Александра Сухово-Кобылина), "Андрюша", "Хозяйка гостиницы", "Незабываемые знакомства" и др.Сейчас актриса занята в спектаклях "Дядя Жорж" по пьесам Антона Чехова, "Муж и жена снимут комнату" по пьесе Михаила Рощина, "Хомо Эректус" по пьесе Юрия Полякова, "Где мы?∞!..." по пьесе Родиона Овчинникова. Кинокарьера актрисы началась в начале 1970-х годов. Корниенко сыграла эпизодические или второстепенные роли в картинах "Городской романс" (1970), "Впереди день" (1970), "Чудак из пятого "Б" (1972).Самым известным фильмом с участием Корниенко стало "Место встречи изменить нельзя" (1979) режиссера Станислава Говорухина, где у актрисы была небольшая, но запоминающаяся роль Шуры, соседки Володи Шарапова. Корниенко также снималась в таких фильмах как "Назначение" (1980), "Московские красавицы" (1991), "Дорогая Маша Березина" (2004), "Королев" (2007), "Шальной ангел" (2008), "Тихая застава" (2010), "Соблазн" (2014), "Закрой глаза" (2015), "Склифосовский" (2021). Заслуженная артистка РСФСР (1982).Дочь Нины Корниенко – Александра Стрельцина, актриса Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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4.7
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справки, соликамск, нина корниенко
Справки, Соликамск, Нина Корниенко
02:30 11.01.2023
 

Биография Нины Корниенко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкНина Корниенко в сцене из спектакля "Дядя Жорж" в Театре сатиры
Нина Корниенко в сцене из спектакля Дядя Жорж в Театре сатиры - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Нина Корниенко в сцене из спектакля "Дядя Жорж" в Театре сатиры
Читать ria.ru в
Советская и российская актриса театра и кино Нина Григорьевна Корниенко родилась 11 января 1943 года в городе Соликамск Молотовской области (ныне Пермский край).
Окончив среднюю школу, присоединилась к труппе Пермского театра драмы.
В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ, курс Василия Маркова.
С 1969 года – актриса Московского театра сатиры.
Дебютной работой Нины Корниенко стала роль Сюзанны в постановке "Безумный день, или Женитьба Фигаро" режиссера Валентина Плучека. В спектакле были задействованы такие известные актеры как Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Вера Васильева.
Одной из ярких театральных работ Корниенко стала роль Каролы Иштванфи в постановке режиссеров Марка Захарова и Александра Ширвиндта "Проснись и пой!", где актриса исполняла также танцевальные номера, акробатические этюды и элементы гимнастики.
Корниенко играла в постановках "Тартюф", "Горе от ума", "Балаганчик Дона Кристобаля", "Трехгрошовая опера", "Бег", "Мы, нижеподписавшиеся", "Молодость короля Людовика XVI", "Игра" (по пьесе "Свадьба Кречинского" Александра Сухово-Кобылина), "Андрюша", "Хозяйка гостиницы", "Незабываемые знакомства" и др.
Сейчас актриса занята в спектаклях "Дядя Жорж" по пьесам Антона Чехова, "Муж и жена снимут комнату" по пьесе Михаила Рощина, "Хомо Эректус" по пьесе Юрия Полякова, "Где мы?∞!..." по пьесе Родиона Овчинникова.
Кинокарьера актрисы началась в начале 1970-х годов. Корниенко сыграла эпизодические или второстепенные роли в картинах "Городской романс" (1970), "Впереди день" (1970), "Чудак из пятого "Б" (1972).
Самым известным фильмом с участием Корниенко стало "Место встречи изменить нельзя" (1979) режиссера Станислава Говорухина, где у актрисы была небольшая, но запоминающаяся роль Шуры, соседки Володи Шарапова.
Корниенко также снималась в таких фильмах как "Назначение" (1980), "Московские красавицы" (1991), "Дорогая Маша Березина" (2004), "Королев" (2007), "Шальной ангел" (2008), "Тихая застава" (2010), "Соблазн" (2014), "Закрой глаза" (2015), "Склифосовский" (2021).
Заслуженная артистка РСФСР (1982).
Дочь Нины Корниенко – Александра Стрельцина, актриса Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиСоликамскНина Корниенко
 
 
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