09:16 11.01.2023 (обновлено: 09:28 11.01.2023)
В Турции рассчитывают на открытие гумкоридора между Россией и Украиной
Турецкий омбудсмен Малкоч рассчитывает на открытие гумкоридора между Россией и Украиной
Беженцы из Херсонской области. Архивное фото
АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.
"Коридор воссоединения". После "зернового коридора" у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых", - приводит слова Малкоча телеканал A Haber.
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Малкоч выразил надежду, что предстоящие обсуждения омбудсменов Турции, РФ и Украины в Анкаре позволят найти пути решения для воссоединения пострадавших от кризиса гражданских лиц.
"Эта война затронула всех в мире в политическом, социальном, экономическом отношениях. Каждый день взрываются бомбы. Мы как омбудсмены призываем все человечество к усилиям по скорейшему прекращению огня", - сказал он.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что 12-14 января планирует встретиться с омбудсменом Украины на территории Турции. В среду она сообщила, что встреча состоялась, на ней обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.