https://ria.ru/20230111/koridor-1844036703.html

В Турции рассчитывают на открытие гумкоридора между Россией и Украиной

В Турции рассчитывают на открытие гумкоридора между Россией и Украиной - РИА Новости, 11.01.2023

В Турции рассчитывают на открытие гумкоридора между Россией и Украиной

Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:16

2023-01-11T09:16

2023-01-11T09:28

в мире

украина

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824596988_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_40c00c25f24abb9f4c98c25912695fe3.jpg

АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. "Коридор воссоединения". После "зернового коридора" у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых", - приводит слова Малкоча телеканал A Haber. Малкоч выразил надежду, что предстоящие обсуждения омбудсменов Турции, РФ и Украины в Анкаре позволят найти пути решения для воссоединения пострадавших от кризиса гражданских лиц. "Эта война затронула всех в мире в политическом, социальном, экономическом отношениях. Каждый день взрываются бомбы. Мы как омбудсмены призываем все человечество к усилиям по скорейшему прекращению огня", - сказал он. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что 12-14 января планирует встретиться с омбудсменом Украины на территории Турции. В среду она сообщила, что встреча состоялась, на ней обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

https://ria.ru/20221221/polsha-1840145202.html

https://ria.ru/20230111/politika-1843946826.html

украина

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, турция, россия