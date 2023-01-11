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В Турции рассчитывают на открытие гумкоридора между Россией и Украиной - РИА Новости, 11.01.2023
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В Турции рассчитывают на открытие гумкоридора между Россией и Украиной
В Турции рассчитывают на открытие гумкоридора между Россией и Украиной - РИА Новости, 11.01.2023
В Турции рассчитывают на открытие гумкоридора между Россией и Украиной
Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:16
2023-01-11T09:28
в мире
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турция
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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. "Коридор воссоединения". После "зернового коридора" у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых", - приводит слова Малкоча телеканал A Haber. Малкоч выразил надежду, что предстоящие обсуждения омбудсменов Турции, РФ и Украины в Анкаре позволят найти пути решения для воссоединения пострадавших от кризиса гражданских лиц. "Эта война затронула всех в мире в политическом, социальном, экономическом отношениях. Каждый день взрываются бомбы. Мы как омбудсмены призываем все человечество к усилиям по скорейшему прекращению огня", - сказал он. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что 12-14 января планирует встретиться с омбудсменом Украины на территории Турции. В среду она сообщила, что встреча состоялась, на ней обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.
https://ria.ru/20221221/polsha-1840145202.html
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в мире, украина, турция, россия
В мире, Украина, Турция, Россия
09:16 11.01.2023 (обновлено: 09:28 11.01.2023)
 
В Турции рассчитывают на открытие гумкоридора между Россией и Украиной

Турецкий омбудсмен Малкоч рассчитывает на открытие гумкоридора между Россией и Украиной

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБеженцы из Херсонской области
Беженцы из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженцы из Херсонской области. Архивное фото
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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.
"Коридор воссоединения". После "зернового коридора" у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых", - приводит слова Малкоча телеканал A Haber.
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Малкоч выразил надежду, что предстоящие обсуждения омбудсменов Турции, РФ и Украины в Анкаре позволят найти пути решения для воссоединения пострадавших от кризиса гражданских лиц.
"Эта война затронула всех в мире в политическом, социальном, экономическом отношениях. Каждый день взрываются бомбы. Мы как омбудсмены призываем все человечество к усилиям по скорейшему прекращению огня", - сказал он.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что 12-14 января планирует встретиться с омбудсменом Украины на территории Турции. В среду она сообщила, что встреча состоялась, на ней обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.
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