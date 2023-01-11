https://ria.ru/20230111/konflikt-1844036586.html
В Красноярске возбудили дело из-за конфликта между учителем и школьницей
В Красноярске возбудили дело из-за конфликта между учителем и школьницей - РИА Новости, 11.01.2023
В Красноярске возбудили дело из-за конфликта между учителем и школьницей
Следователи возбудили уголовное дело после конфликта педагога и школьницы в одной из красноярских школ, сообщает СУ СК региона. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:16
2023-01-11T09:16
2023-01-11T12:10
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 11 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после конфликта педагога и школьницы в одной из красноярских школ, сообщает СУ СК региона.В ведомстве пояснили, что следователи устанавливают все обстоятельства преступления.Ранее СМИ опубликовали ролик, в котором женщина вступает в борьбу с ученицей пятого класса. Действие, судя по всему, происходит в классе, на кадрах присутствуют и другие дети. Журналисты сообщают, что конфликт возник в красноярской школе якобы из-за курения ребенка. По информации СМИ, учитель отобрала у подростка электронную сигарету, а та облила ее водой. После этого полиция города инициировала проверку. В МВД пояснили, что не получали заявлений по инциденту. В городском управлении образования РИА Новости сообщили, что в ведомство от родителей школы № 34 поступило видео с конфликтом. В данный момент, сообщили в управлении, проводится служебная проверка.В краевой прокуратуре также заявили о начале проверки после инцидента. В ведомстве отметили, что преподаватель работает в сфере образования более 30 лет, имеет звание ветерана труда. Ученица на учете в органах системы профилактики не состояла и к ответственности не привлекалась.
https://ria.ru/20221228/udushenie-1841853557.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
09:16 11.01.2023 (обновлено: 12:10 11.01.2023)
В Красноярске возбудили дело из-за конфликта между учителем и школьницей
В Красноярске проверяют видео с конфликтом между учителем и пятиклассницей
КРАСНОЯРСК, 11 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после конфликта педагога и школьницы в одной из красноярских школ, сообщает СУ СК региона.
"По результатам процессуальной проверки <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением")", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
Ранее СМИ опубликовали ролик, в котором женщина вступает в борьбу с ученицей пятого класса. Действие, судя по всему, происходит в классе, на кадрах присутствуют и другие дети. Журналисты сообщают, что конфликт возник в красноярской школе якобы из-за курения ребенка. По информации СМИ, учитель отобрала у подростка электронную сигарету, а та облила ее водой.
После этого полиция города инициировала проверку.
В МВД пояснили, что не получали заявлений по инциденту. В городском управлении образования РИА Новости сообщили, что в ведомство от родителей школы № 34 поступило видео с конфликтом. В данный момент, сообщили в управлении, проводится служебная проверка.
В краевой прокуратуре также заявили о начале проверки после инцидента. В ведомстве отметили, что преподаватель работает в сфере образования более 30 лет, имеет звание ветерана труда. Ученица на учете в органах системы профилактики не состояла и к ответственности не привлекалась.