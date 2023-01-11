https://ria.ru/20230111/knigi-1844052181.html

В Мелитополе из библиотек изъяли более пяти тысяч экстремистских книг

В Мелитополе из библиотек изъяли более пяти тысяч экстремистских книг - РИА Новости, 11.01.2023

В Мелитополе из библиотек изъяли более пяти тысяч экстремистских книг

Более 5 тысяч книг экстремистского содержания, написанных, в том числе и для маленьких детей о том, как убивать русских, были изъяты из мелитопольских... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:44

2023-01-11T10:44

2023-01-11T10:44

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Более 5 тысяч книг экстремистского содержания, написанных, в том числе и для маленьких детей о том, как убивать русских, были изъяты из мелитопольских библиотек, сообщил начальник УВД Мелитополя и Мелитопольского района Андрей Жидков. "В любой библиотеке были целые отделы, уже изъяли около 5 тысяч книг различного содержания, причем для детей, для школьников, для взрослых. Писатели не стеснялись в выражениях... Находили книги, где для 6-летних детей в рисунках было изображено, как убивать русских, как пустить газ", - сказал Жидков в эфире Первого канала. Он отметил, что часть книг имеет большие тиражи в 10 тысяч экземпляров, они отпечатаны были в официальных издательствах, адрес и сайты которых указаны на обложках.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

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мелитополь, донецкая народная республика, россия