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В Мелитополе из библиотек изъяли более пяти тысяч экстремистских книг
В Мелитополе из библиотек изъяли более пяти тысяч экстремистских книг - РИА Новости, 11.01.2023
В Мелитополе из библиотек изъяли более пяти тысяч экстремистских книг
Более 5 тысяч книг экстремистского содержания, написанных, в том числе и для маленьких детей о том, как убивать русских, были изъяты из мелитопольских... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:44
2023-01-11T10:44
2023-01-11T10:44
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Более 5 тысяч книг экстремистского содержания, написанных, в том числе и для маленьких детей о том, как убивать русских, были изъяты из мелитопольских библиотек, сообщил начальник УВД Мелитополя и Мелитопольского района Андрей Жидков. "В любой библиотеке были целые отделы, уже изъяли около 5 тысяч книг различного содержания, причем для детей, для школьников, для взрослых. Писатели не стеснялись в выражениях... Находили книги, где для 6-летних детей в рисунках было изображено, как убивать русских, как пустить газ", - сказал Жидков в эфире Первого канала. Он отметил, что часть книг имеет большие тиражи в 10 тысяч экземпляров, они отпечатаны были в официальных издательствах, адрес и сайты которых указаны на обложках.
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мелитополь, донецкая народная республика, россия
Мелитополь, Донецкая Народная Республика, Россия
В Мелитополе из библиотек изъяли более пяти тысяч экстремистских книг
В Мелитополе изъяли более пяти тысяч экстремистских книг, учивших убивать русских