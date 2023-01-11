https://ria.ru/20230111/kazakhstan-1844027616.html
В Казахстане прокомментировали создание "газового союза" с Россией
В Казахстане прокомментировали создание "газового союза" с Россией - РИА Новости, 11.01.2023
В Казахстане прокомментировали создание "газового союза" с Россией
Казахстан не получал предложений касательно возможного создания "тройственного газового союза" с Россией и Узбекистаном, заявил премьер-министр республики... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T07:55
2023-01-11T07:55
2023-01-11T08:09
алихан смаилов
казахстан
узбекистан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 11 янв - РИА Новости. Казахстан не получал предложений касательно возможного создания "тройственного газового союза" с Россией и Узбекистаном, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов."Мы на настоящий момент официальных таких предложений по созданию тройственного газового союза не получали, соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать", - сказал он журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.Вместе с тем глава правительства сообщил, что сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Российской Федерацией. "Мы ожидаем очередного раунда переговоров с Газпромом в ближайшее время. Все эти отношения будут строиться на коммерческой и взаимовыгодной основе", - добавил он.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
https://ria.ru/20230111/kazakhstan-1844024660.html
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алихан смаилов, казахстан, узбекистан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
Алихан Смаилов, Казахстан, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
07:55 11.01.2023 (обновлено: 08:09 11.01.2023)
В Казахстане прокомментировали создание "газового союза" с Россией
Премьер-министр Смаилов: Казахстан не получал предложений о "газовом союзе" с Россией
АСТАНА, 11 янв - РИА Новости. Казахстан не получал предложений касательно возможного создания "тройственного газового союза" с Россией и Узбекистаном, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
"Мы на настоящий момент официальных таких предложений по созданию тройственного газового союза не получали, соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать", - сказал он журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем глава правительства сообщил, что сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Российской Федерацией. "Мы ожидаем очередного раунда переговоров с Газпромом
в ближайшее время. Все эти отношения будут строиться на коммерческой и взаимовыгодной основе", - добавил он.
Президент России Владимир Путин
и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак
.
Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.