Каталонские политики попросят оправдать их по делу о референдуме
Каталонские лидеры сепаратистского процесса попросят оправдать их по делу о референдуме
© AP Photo / Francisco SecoПротесты в Каталонии
© AP Photo / Francisco Seco
Протесты в Каталонии. Архивное фото
МАДРИД, 11 янв - РИА Новости. Каталонские лидеры сепаратистского процесса попросят Верховный суд Испании оправдать их по делу об организации референдума о самоопределении в 2017 году после того, как в Уголовный кодекс страны были внесены соответствующие изменения, сообщила в среду газета El Pais.
В конце декабря верхняя палата парламента Испании упразднила статью УК "Бунт, или подстрекательство к мятежу", по которой были осуждены многие лидеры каталонского движения за независимость, а также снизила наказания за растрату средств. Эта мера вступает в силу в четверг, в связи с чем осужденные могут попросить пересмотреть обвинительные приговоры.
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В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решения Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
Верховный суд Испании в 2019 году вынес приговоры 12 каталонским политикам, остававшимся в Испании. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. Обвинительные приговоры помимо тюремных сроков также включали в себя лишение права занимать государственные должности. Вынесение приговора спровоцировало беспорядки в автономном сообществе. Правительство Испании объявило помилование заключенных в конце июня 2021 года.
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