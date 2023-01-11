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Каталонские политики попросят оправдать их по делу о референдуме - РИА Новости, 11.01.2023
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Каталонские политики попросят оправдать их по делу о референдуме
Каталонские политики попросят оправдать их по делу о референдуме - РИА Новости, 11.01.2023
Каталонские политики попросят оправдать их по делу о референдуме
Каталонские лидеры сепаратистского процесса попросят Верховный суд Испании оправдать их по делу об организации референдума о самоопределении в 2017 году после... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:14
2023-01-11T14:14
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МАДРИД, 11 янв - РИА Новости. Каталонские лидеры сепаратистского процесса попросят Верховный суд Испании оправдать их по делу об организации референдума о самоопределении в 2017 году после того, как в Уголовный кодекс страны были внесены соответствующие изменения, сообщила в среду газета El Pais. В конце декабря верхняя палата парламента Испании упразднила статью УК "Бунт, или подстрекательство к мятежу", по которой были осуждены многие лидеры каталонского движения за независимость, а также снизила наказания за растрату средств. Эта мера вступает в силу в четверг, в связи с чем осужденные могут попросить пересмотреть обвинительные приговоры. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решения Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. Верховный суд Испании в 2019 году вынес приговоры 12 каталонским политикам, остававшимся в Испании. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. Обвинительные приговоры помимо тюремных сроков также включали в себя лишение права занимать государственные должности. Вынесение приговора спровоцировало беспорядки в автономном сообществе. Правительство Испании объявило помилование заключенных в конце июня 2021 года.
https://ria.ru/20220927/kataloniya-1819927399.html
https://ria.ru/20191014/1559752451.html
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в мире, карлес пучдемон, испания, каталония
В мире, Карлес Пучдемон, Испания, Каталония
14:14 11.01.2023
 
Каталонские политики попросят оправдать их по делу о референдуме

Каталонские лидеры сепаратистского процесса попросят оправдать их по делу о референдуме

© AP Photo / Francisco SecoПротесты в Каталонии
Протесты в Каталонии - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Протесты в Каталонии. Архивное фото
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МАДРИД, 11 янв - РИА Новости. Каталонские лидеры сепаратистского процесса попросят Верховный суд Испании оправдать их по делу об организации референдума о самоопределении в 2017 году после того, как в Уголовный кодекс страны были внесены соответствующие изменения, сообщила в среду газета El Pais.
В конце декабря верхняя палата парламента Испании упразднила статью УК "Бунт, или подстрекательство к мятежу", по которой были осуждены многие лидеры каталонского движения за независимость, а также снизила наказания за растрату средств. Эта мера вступает в силу в четверг, в связи с чем осужденные могут попросить пересмотреть обвинительные приговоры.
Флаг Каталонии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября 2022, 21:34
Глава Каталонии хочет провести новый референдум о независимости
В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решения Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
Верховный суд Испании в 2019 году вынес приговоры 12 каталонским политикам, остававшимся в Испании. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. Обвинительные приговоры помимо тюремных сроков также включали в себя лишение права занимать государственные должности. Вынесение приговора спровоцировало беспорядки в автономном сообществе. Правительство Испании объявило помилование заключенных в конце июня 2021 года.
Акция протеста у здания Верховного суда Испании во время заседания по делу каталонских политиков. 13 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
14 октября 2019, 11:51
В Каталонии протестуют против вынесенного приговора по делу о референдуме
 
В миреКарлес ПучдемонИспанияКаталония
 
 
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