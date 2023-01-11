https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html

Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо

Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо - РИА Новости, 11.01.2023

Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо

Друг арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема Дэги Караев опубликовал в своем Telegram-канале письмо журналиста. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:41

2023-01-11T14:41

2023-01-11T15:09

дмитрий киселев

татьяна москалькова

союз журналистов россии

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

в мире

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Друг арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема Дэги Караев опубликовал в своем Telegram-канале письмо журналиста. Касем подтвердил, что Рига обвиняет его в нарушении экономических санкций. Он также рассказал об условиях содержания."Кормят сносно, самое вкусное — рыба. Что-что, а ее в LV готовить умеют. Похудел за неделю на восемь кило", — написал Касем. Он также просит поблагодарить каждого, кто за него волнуется и помогает. "Я все это чувствую, и слезы наворачиваются от переполняющих эмоций!" — написал журналист. Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.В МИД России заявили, что задержание Касема в Латвии — террор против инакомыслия и месть диктаторских режимов за принципиальность журналиста. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что организация будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".

https://ria.ru/20230105/presledovanie-1843186744.html

https://ria.ru/20230111/kasema-1844034029.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий киселев, татьяна москалькова, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, в мире