https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html
Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо - РИА Новости, 11.01.2023
Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
Друг арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема Дэги Караев опубликовал в своем Telegram-канале письмо журналиста. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:41
2023-01-11T14:41
2023-01-11T15:09
дмитрий киселев
татьяна москалькова
союз журналистов россии
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
в мире
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Друг арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема Дэги Караев опубликовал в своем Telegram-канале письмо журналиста. Касем подтвердил, что Рига обвиняет его в нарушении экономических санкций. Он также рассказал об условиях содержания."Кормят сносно, самое вкусное — рыба. Что-что, а ее в LV готовить умеют. Похудел за неделю на восемь кило", — написал Касем. Он также просит поблагодарить каждого, кто за него волнуется и помогает. "Я все это чувствую, и слезы наворачиваются от переполняющих эмоций!" — написал журналист. Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.В МИД России заявили, что задержание Касема в Латвии — террор против инакомыслия и месть диктаторских режимов за принципиальность журналиста. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что организация будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
https://ria.ru/20230105/presledovanie-1843186744.html
https://ria.ru/20230111/kasema-1844034029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий киселев, татьяна москалькова, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, в мире
Дмитрий Киселев, Татьяна Москалькова, Союз журналистов России, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, В мире
14:41 11.01.2023 (обновлено: 15:09 11.01.2023)
Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
Друг арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема опубликовал его письмо
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Друг арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема Дэги Караев опубликовал в своем Telegram-канале письмо
журналиста.
Касем подтвердил, что Рига обвиняет его в нарушении экономических санкций.
"Глупо было бы отрицать, что я работаю в Sputnik, учитывая суперский рейтинг наших программ. В латвийских СМИ, наверное, сильно обрадовались моему аресту? Бог им всем судья!" — написал журналист.
Он также рассказал об условиях содержания.
"Кормят сносно, самое вкусное — рыба. Что-что, а ее в LV готовить умеют. Похудел за неделю на восемь кило", — написал Касем.
Он также просит поблагодарить каждого, кто за него волнуется и помогает.
"Я все это чувствую, и слезы наворачиваются от переполняющих эмоций!" — написал журналист.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.
В МИД России заявили, что задержание Касема в Латвии — террор против инакомыслия и месть диктаторских режимов за принципиальность журналиста. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова
назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР
считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
отмечал, что организация будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".