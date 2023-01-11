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Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2023
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Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху, заявил Песков
Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2023
Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху, заявил Песков
Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху на различных уровнях, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:10
2023-01-11T12:32
россия
армения
в мире
никол пашинян
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху на различных уровнях, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, допустившего замену российских миротворцев на корпус ООН."На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты", - сообщил он.
https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html
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россия, армения, в мире, никол пашинян, дмитрий песков
Россия, Армения, В мире, Никол Пашинян, Дмитрий Песков
12:10 11.01.2023 (обновлено: 12:32 11.01.2023)
 
Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху на разных уровнях

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе
Российский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху на различных уровнях, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, допустившего замену российских миротворцев на корпус ООН.
"На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты", - сообщил он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 15:45
Пашинян назвал отношения между Россией и Арменией доверительными
 
РоссияАрменияВ миреНикол ПашинянДмитрий Песков
 
 
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