https://ria.ru/20230111/karabakh-1844085275.html
Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху, заявил Песков
Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2023
Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху, заявил Песков
Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху на различных уровнях, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:10
2023-01-11T12:10
2023-01-11T12:32
россия
армения
в мире
никол пашинян
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху на различных уровнях, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, допустившего замену российских миротворцев на корпус ООН."На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты", - сообщил он.
https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, в мире, никол пашинян, дмитрий песков
Россия, Армения, В мире, Никол Пашинян, Дмитрий Песков
12:10 11.01.2023 (обновлено: 12:32 11.01.2023)
Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху на разных уровнях