https://ria.ru/20230111/karabakh-1844085275.html

Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху, заявил Песков

Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2023

Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху, заявил Песков

Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху на различных уровнях, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:10

2023-01-11T12:10

2023-01-11T12:32

россия

армения

в мире

никол пашинян

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху на различных уровнях, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, допустившего замену российских миротворцев на корпус ООН."На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты", - сообщил он.

https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html

россия

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, армения, в мире, никол пашинян, дмитрий песков