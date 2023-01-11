https://ria.ru/20230111/kanada-1844016169.html
Российский посол в Канаде назвал помощь Оттавы Киеву "нелепой"
Российский посол в Канаде назвал помощь Оттавы Киеву "нелепой" - РИА Новости, 11.01.2023
Российский посол в Канаде назвал помощь Оттавы Киеву "нелепой"
Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что очередное объявление Оттавы о помощи Киеву выглядит нелепо на фоне внутренних проблем страны. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T01:18
2023-01-11T01:18
2023-01-11T01:19
олег степанов
анита ананд
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что очередное объявление Оттавы о помощи Киеву выглядит нелепо на фоне внутренних проблем страны. Как сообщила ранее министр обороны Канады Анита Ананд, Оттава закупит у США для нужд Украины зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230103/zelenskiy-1842993331.html
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олег степанов, анита ананд, сергей лавров, украина, россия, канада, нато
Олег Степанов, Анита Ананд, Сергей Лавров, Украина, Россия, Канада, НАТО
01:18 11.01.2023 (обновлено: 01:19 11.01.2023)
Российский посол в Канаде назвал помощь Оттавы Киеву "нелепой"
Российский посол Степанов: помощь Оттавы Киеву "нелепа" на фоне внутренних проблем страны