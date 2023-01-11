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Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле - РИА Новости, 11.01.2023
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Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле
Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле - РИА Новости, 11.01.2023
Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле
Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на своих сотрудников. РИА Новости, 11.01.2023
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на своих сотрудников.Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел недалеко от здания афганского Министерства иностранных дел. Кроме того, были слышны выстрелы.На место происшествия прибыли машины скорой помощи.
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в мире, кабул (город)
В мире, Кабул (город)
15:16 11.01.2023 (обновлено: 16:21 11.01.2023)
 
Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле

Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве у здания МИД в Кабуле

© AFP 2023 / Wakil KohsarСитуация на месте подрыва террориста-смертника около министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле
Ситуация на месте подрыва террориста-смертника около министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023 / Wakil Kohsar
Ситуация на месте подрыва террориста-смертника около министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на своих сотрудников.
Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел недалеко от здания афганского Министерства иностранных дел. Кроме того, были слышны выстрелы.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи.
Мечеть в Афганистане - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 12:34
В Афганистане в районе мечети прогремел взрыв
 
В миреКабул (город)
 
 
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