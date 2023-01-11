https://ria.ru/20230111/kabul-1844149851.html
Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле
Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле - РИА Новости, 11.01.2023
Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле
Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на своих сотрудников. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:16
2023-01-11T15:16
2023-01-11T16:21
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кабул (город)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на своих сотрудников.Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел недалеко от здания афганского Министерства иностранных дел. Кроме того, были слышны выстрелы.На место происшествия прибыли машины скорой помощи.
https://ria.ru/20221229/vzryv-1842160509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кабул (город)
15:16 11.01.2023 (обновлено: 16:21 11.01.2023)
Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле
Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве у здания МИД в Кабуле