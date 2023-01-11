https://ria.ru/20230111/kabul-1844149851.html

Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле

Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле - РИА Новости, 11.01.2023

Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле

Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на своих сотрудников. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:16

2023-01-11T15:16

2023-01-11T16:21

в мире

кабул (город)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на своих сотрудников.Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел недалеко от здания афганского Министерства иностранных дел. Кроме того, были слышны выстрелы.На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

https://ria.ru/20221229/vzryv-1842160509.html

кабул (город)

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кабул (город)