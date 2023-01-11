https://ria.ru/20230111/izmena-1844221199.html

СБУ обвинила в госизмене руководство одного из районов ЛНР

СБУ обвинила в госизмене руководство одного из районов ЛНР - РИА Новости, 11.01.2023

СБУ обвинила в госизмене руководство одного из районов ЛНР

Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовные дела по статье "госизмена" против главы Станично-Луганской районной администрации ЛНР и двух его... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:31

2023-01-11T18:31

2023-01-11T18:31

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовные дела по статье "госизмена" против главы Станично-Луганской районной администрации ЛНР и двух его замов. "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще трех чиновников-коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом и находятся на временно оккупированной части востока Украины. Злоумышленниками являются бывший руководитель Станично-Луганской военно-гражданской администрации и двое его заместителей", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, чиновники возглавили администрацию Станично-Луганского района ЛНР. В отношении них завели дело по статьям "госизмена", "коллаборационная деятельность". Их санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230111/sbu-1844049821.html

https://ria.ru/20221115/kollaboratsionizm-1831648044.html

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в мире, луганская народная республика, россия, украина, служба безопасности украины