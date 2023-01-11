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СБУ обвинила в госизмене руководство одного из районов ЛНР
СБУ обвинила в госизмене руководство одного из районов ЛНР - РИА Новости, 11.01.2023
СБУ обвинила в госизмене руководство одного из районов ЛНР
Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовные дела по статье "госизмена" против главы Станично-Луганской районной администрации ЛНР и двух его... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:31
2023-01-11T18:31
2023-01-11T18:31
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовные дела по статье "госизмена" против главы Станично-Луганской районной администрации ЛНР и двух его замов. "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще трех чиновников-коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом и находятся на временно оккупированной части востока Украины. Злоумышленниками являются бывший руководитель Станично-Луганской военно-гражданской администрации и двое его заместителей", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, чиновники возглавили администрацию Станично-Луганского района ЛНР. В отношении них завели дело по статьям "госизмена", "коллаборационная деятельность". Их санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230111/sbu-1844049821.html
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, служба безопасности украины
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Служба безопасности Украины
СБУ обвинила в госизмене руководство одного из районов ЛНР
СБ Украины завела дело по статье "госизмена" против руководства одного из районов ЛНР