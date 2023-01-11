https://ria.ru/20230111/iran-1844221333.html

Экс-замминистра обороны Ирана приговорили к смертной казни за шпионаж

Экс-замминистра обороны Ирана приговорили к смертной казни за шпионаж - РИА Новости, 11.01.2023

Экс-замминистра обороны Ирана приговорили к смертной казни за шпионаж

Основатель Центра стратегических исследований и экс-заместитель министра обороны Ирана Али-Реза Акбари был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:31

2023-01-11T18:31

2023-01-11T18:51

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Основатель Центра стратегических исследований и экс-заместитель министра обороны Ирана Али-Реза Акбари был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу британских спецслужб, говорится в заявлении Министерства информации (разведки) Исламской республики."Выявлен один из самых важных агентов британской разведслужбы в секретных и стратегических центрах Ирана. Он был арестован после длительной и многоступенчатой контрразведывательной операции. Этим шпионом британских служб стал Али-Реза Акбари", - цитирует заявление агентство Tasnim.Иранская разведка указывает, что Акбари располагал доступом к некоторым секретным данным Ирана, он неоднократно передавал ее, а также иную добытую в Иране информацию британским спецслужбам. В заявлении отмечается, что вербовка Акбари началась, когда он получал визу в посольстве Великобритании в Тегеране. По данным министерства, у него была "беседа" с агентами разведслужб в английском посольстве, после чего, во время личных поездок в Европу, он стал "полноправным сотрудником британской разведывательной службы"."После возбуждения уголовного дела в отношении обвиняемого и вынесения обвинительного заключения дело было передано в суд и слушания были проведены в присутствии адвоката обвиняемого. На основании имеющихся в деле свидетельств данное лицо было приговорено к смертной казни за совершение шпионажа в пользу Англии", - добавляет иранское ведомство.

https://ria.ru/20221204/iran-1836213659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, англия