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Экс-замминистра обороны Ирана приговорили к смертной казни за шпионаж - РИА Новости, 11.01.2023
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Экс-замминистра обороны Ирана приговорили к смертной казни за шпионаж
Экс-замминистра обороны Ирана приговорили к смертной казни за шпионаж - РИА Новости, 11.01.2023
Экс-замминистра обороны Ирана приговорили к смертной казни за шпионаж
Основатель Центра стратегических исследований и экс-заместитель министра обороны Ирана Али-Реза Акбари был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:31
2023-01-11T18:51
в мире
иран
англия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Основатель Центра стратегических исследований и экс-заместитель министра обороны Ирана Али-Реза Акбари был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу британских спецслужб, говорится в заявлении Министерства информации (разведки) Исламской республики."Выявлен один из самых важных агентов британской разведслужбы в секретных и стратегических центрах Ирана. Он был арестован после длительной и многоступенчатой контрразведывательной операции. Этим шпионом британских служб стал Али-Реза Акбари", - цитирует заявление агентство Tasnim.Иранская разведка указывает, что Акбари располагал доступом к некоторым секретным данным Ирана, он неоднократно передавал ее, а также иную добытую в Иране информацию британским спецслужбам. В заявлении отмечается, что вербовка Акбари началась, когда он получал визу в посольстве Великобритании в Тегеране. По данным министерства, у него была "беседа" с агентами разведслужб в английском посольстве, после чего, во время личных поездок в Европу, он стал "полноправным сотрудником британской разведывательной службы"."После возбуждения уголовного дела в отношении обвиняемого и вынесения обвинительного заключения дело было передано в суд и слушания были проведены в присутствии адвоката обвиняемого. На основании имеющихся в деле свидетельств данное лицо было приговорено к смертной казни за совершение шпионажа в пользу Англии", - добавляет иранское ведомство.
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в мире, иран, англия
В мире, Иран, Англия
18:31 11.01.2023 (обновлено: 18:51 11.01.2023)
 
Экс-замминистра обороны Ирана приговорили к смертной казни за шпионаж

Экс-замминистра обороны Ирана Акбари приговорили к смертной казни за шпионаж

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Основатель Центра стратегических исследований и экс-заместитель министра обороны Ирана Али-Реза Акбари был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу британских спецслужб, говорится в заявлении Министерства информации (разведки) Исламской республики.
"Выявлен один из самых важных агентов британской разведслужбы в секретных и стратегических центрах Ирана. Он был арестован после длительной и многоступенчатой контрразведывательной операции. Этим шпионом британских служб стал Али-Реза Акбари", - цитирует заявление агентство Tasnim.
Иранская разведка указывает, что Акбари располагал доступом к некоторым секретным данным Ирана, он неоднократно передавал ее, а также иную добытую в Иране информацию британским спецслужбам. В заявлении отмечается, что вербовка Акбари началась, когда он получал визу в посольстве Великобритании в Тегеране. По данным министерства, у него была "беседа" с агентами разведслужб в английском посольстве, после чего, во время личных поездок в Европу, он стал "полноправным сотрудником британской разведывательной службы".
"После возбуждения уголовного дела в отношении обвиняемого и вынесения обвинительного заключения дело было передано в суд и слушания были проведены в присутствии адвоката обвиняемого. На основании имеющихся в деле свидетельств данное лицо было приговорено к смертной казни за совершение шпионажа в пользу Англии", - добавляет иранское ведомство.
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