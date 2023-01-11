https://ria.ru/20230111/iran-1844113751.html
Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе
Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе - РИА Новости, 11.01.2023
Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе
Иран планирует до конца марта расширить свое присутствие до Тихого океана, флот впервые будет сосредоточен в районе Панамского залива, заявил в среду... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:36
2023-01-11T13:36
2023-01-11T13:36
иран
тихий океан
атлантический океан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154905/27/1549052709_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_76ae92f55fe2b298af83a0bc04c5c362.jpg
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Иран планирует до конца марта расширить свое присутствие до Тихого океана, флот впервые будет сосредоточен в районе Панамского залива, заявил в среду командующий Военно-морским флотом Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани. "До сегодняшнего дня мы расширили наши позиции на все стратегические проливы мира за исключением только двух районов… мы планируем в этом году (1401 иранском году – соответствует период с марта 2022 по март 2023 года по христианскому летоисчислению – ред.) расширить наше присутствие на Панамский залив", - приводит агентство Mehr слова иранского контр-адмирала. По его словам, в структуре ВМФ Ирана сформировано три штаба командования, каждый из которых отвечает за одну из океанских акваторий. "Если сегодня мы уже базируемся в Индийском и Атлантическом океане, то в этом году мы расширим наше присутствие и на Тихий океан", - добавил он.
https://ria.ru/20230101/iran-1842749377.html
иран
тихий океан
атлантический океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154905/27/1549052709_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_5162865bb77f054e95a8972c633ebb49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тихий океан, атлантический океан, в мире
Иран, Тихий океан, Атлантический океан, В мире
Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе
Командующий ВМФ Ирана: флот республики впервые сосредоточится в районе Панамского залива