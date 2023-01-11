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Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе - РИА Новости, 11.01.2023
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Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе
Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе - РИА Новости, 11.01.2023
Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе
Иран планирует до конца марта расширить свое присутствие до Тихого океана, флот впервые будет сосредоточен в районе Панамского залива, заявил в среду... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:36
2023-01-11T13:36
иран
тихий океан
атлантический океан
в мире
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Иран планирует до конца марта расширить свое присутствие до Тихого океана, флот впервые будет сосредоточен в районе Панамского залива, заявил в среду командующий Военно-морским флотом Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани. "До сегодняшнего дня мы расширили наши позиции на все стратегические проливы мира за исключением только двух районов… мы планируем в этом году (1401 иранском году – соответствует период с марта 2022 по март 2023 года по христианскому летоисчислению – ред.) расширить наше присутствие на Панамский залив", - приводит агентство Mehr слова иранского контр-адмирала. По его словам, в структуре ВМФ Ирана сформировано три штаба командования, каждый из которых отвечает за одну из океанских акваторий. "Если сегодня мы уже базируемся в Индийском и Атлантическом океане, то в этом году мы расширим наше присутствие и на Тихий океан", - добавил он.
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иран, тихий океан, атлантический океан, в мире
Иран, Тихий океан, Атлантический океан, В мире
13:36 11.01.2023
 
Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе

Командующий ВМФ Ирана: флот республики впервые сосредоточится в районе Панамского залива

© Iranian ArmyЭсминец "Саханд" ВМС Исламской Республики Иран
Эсминец Саханд ВМС Исламской Республики Иран
© Iranian Army
Эсминец "Саханд" ВМС Исламской Республики Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Иран планирует до конца марта расширить свое присутствие до Тихого океана, флот впервые будет сосредоточен в районе Панамского залива, заявил в среду командующий Военно-морским флотом Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.
"До сегодняшнего дня мы расширили наши позиции на все стратегические проливы мира за исключением только двух районов… мы планируем в этом году (1401 иранском году – соответствует период с марта 2022 по март 2023 года по христианскому летоисчислению – ред.) расширить наше присутствие на Панамский залив", - приводит агентство Mehr слова иранского контр-адмирала.
По его словам, в структуре ВМФ Ирана сформировано три штаба командования, каждый из которых отвечает за одну из океанских акваторий. "Если сегодня мы уже базируемся в Индийском и Атлантическом океане, то в этом году мы расширим наше присутствие и на Тихий океан", - добавил он.
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