https://ria.ru/20230111/iran-1844113751.html

Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе

Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе - РИА Новости, 11.01.2023

Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе

Иран планирует до конца марта расширить свое присутствие до Тихого океана, флот впервые будет сосредоточен в районе Панамского залива, заявил в среду... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:36

2023-01-11T13:36

2023-01-11T13:36

иран

тихий океан

атлантический океан

в мире

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Иран планирует до конца марта расширить свое присутствие до Тихого океана, флот впервые будет сосредоточен в районе Панамского залива, заявил в среду командующий Военно-морским флотом Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани. "До сегодняшнего дня мы расширили наши позиции на все стратегические проливы мира за исключением только двух районов… мы планируем в этом году (1401 иранском году – соответствует период с марта 2022 по март 2023 года по христианскому летоисчислению – ред.) расширить наше присутствие на Панамский залив", - приводит агентство Mehr слова иранского контр-адмирала. По его словам, в структуре ВМФ Ирана сформировано три штаба командования, каждый из которых отвечает за одну из океанских акваторий. "Если сегодня мы уже базируемся в Индийском и Атлантическом океане, то в этом году мы расширим наше присутствие и на Тихий океан", - добавил он.

https://ria.ru/20230101/iran-1842749377.html

иран

тихий океан

атлантический океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, тихий океан, атлантический океан, в мире