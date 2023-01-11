https://ria.ru/20230111/inflyatsiya-1844237964.html
В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 11.01.2023
В России замедлилась годовая инфляция
Инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 11,65 процента, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:18
2023-01-11T19:18
2023-01-11T20:32
экономика
максим решетников
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 11,65 процента, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По состоянию на 26 декабря этот показатель составлял 12,19 процента.Как следует из документа, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,57 процента. Это произошло преимущественно из-за подорожания плодоовощной продукции. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,15 процента.В свою очередь, непродовольственные товары подешевели на 0,01 процента. В сфере услуг цены выросли на 0,05 процента, в частности, из-за подорожания бытовых услуг и городского пассажирского транспорта. Туристические услуги также подешевели вследствие снижения стоимости авиабилетов.Ранее сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников сказал, что инфляция в стране по итогам 2022-го оказалась ниже 12 процентов и составила 11,9 процента. Росстат опубликует данные по динамике цен в России в декабре и в целом за 2022 год в пятницу, 13 января. По прогнозу министерства, инфляция в текущем году составит 5,5 процента. При этом, по словам Решетникова, в конце первого квартала этот показатель существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022-го. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в четыре процента.
https://ria.ru/20230111/putin-1844161260.html
https://ria.ru/20230110/vvp-1843968097.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим решетников, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Максим Решетников, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:18 11.01.2023 (обновлено: 20:32 11.01.2023)
В России замедлилась годовая инфляция
Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась до 11,65 процента с 12,19
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 11,65 процента, говорится в обзоре
Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
По состоянию на 26 декабря этот показатель составлял 12,19 процента.
"На первой неделе 2023 года (за период с 1 по 9 января) инфляция составила 0,24 процента. В годовом выражении инфляция замедлилась до 11,65 процента год к году", — уточнили в ведомстве.
Как следует из документа, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,57 процента. Это произошло преимущественно из-за подорожания плодоовощной продукции. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,15 процента.
В свою очередь, непродовольственные товары подешевели на 0,01 процента. В сфере услуг цены выросли на 0,05 процента, в частности, из-за подорожания бытовых услуг и городского пассажирского транспорта. Туристические услуги также подешевели вследствие снижения стоимости авиабилетов.
Ранее сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников
сказал, что инфляция в стране по итогам 2022-го оказалась ниже 12 процентов и составила 11,9 процента. Росстат
опубликует данные по динамике цен в России в декабре и в целом за 2022 год в пятницу, 13 января.
По прогнозу министерства, инфляция в текущем году составит 5,5 процента. При этом, по словам Решетникова, в конце первого квартала этот показатель существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022-го. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в четыре процента.