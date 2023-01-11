https://ria.ru/20230111/inflyatsiya-1844237964.html

В России замедлилась годовая инфляция

В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 11.01.2023

В России замедлилась годовая инфляция

Инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 11,65 процента, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:18

2023-01-11T19:18

2023-01-11T20:32

экономика

максим решетников

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 11,65 процента, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По состоянию на 26 декабря этот показатель составлял 12,19 процента.Как следует из документа, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,57 процента. Это произошло преимущественно из-за подорожания плодоовощной продукции. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,15 процента.В свою очередь, непродовольственные товары подешевели на 0,01 процента. В сфере услуг цены выросли на 0,05 процента, в частности, из-за подорожания бытовых услуг и городского пассажирского транспорта. Туристические услуги также подешевели вследствие снижения стоимости авиабилетов.Ранее сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников сказал, что инфляция в стране по итогам 2022-го оказалась ниже 12 процентов и составила 11,9 процента. Росстат опубликует данные по динамике цен в России в декабре и в целом за 2022 год в пятницу, 13 января. По прогнозу министерства, инфляция в текущем году составит 5,5 процента. При этом, по словам Решетникова, в конце первого квартала этот показатель существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022-го. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в четыре процента.

https://ria.ru/20230111/putin-1844161260.html

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экономика, максим решетников, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)