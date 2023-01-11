Рейтинг@Mail.ru
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/inflyatsiya-1844237964.html
В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 11.01.2023
В России замедлилась годовая инфляция
Инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 11,65 процента, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:18
2023-01-11T20:32
экономика
максим решетников
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 11,65 процента, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По состоянию на 26 декабря этот показатель составлял 12,19 процента.Как следует из документа, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,57 процента. Это произошло преимущественно из-за подорожания плодоовощной продукции. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,15 процента.В свою очередь, непродовольственные товары подешевели на 0,01 процента. В сфере услуг цены выросли на 0,05 процента, в частности, из-за подорожания бытовых услуг и городского пассажирского транспорта. Туристические услуги также подешевели вследствие снижения стоимости авиабилетов.Ранее сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников сказал, что инфляция в стране по итогам 2022-го оказалась ниже 12 процентов и составила 11,9 процента. Росстат опубликует данные по динамике цен в России в декабре и в целом за 2022 год в пятницу, 13 января. По прогнозу министерства, инфляция в текущем году составит 5,5 процента. При этом, по словам Решетникова, в конце первого квартала этот показатель существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022-го. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в четыре процента.
https://ria.ru/20230111/putin-1844161260.html
https://ria.ru/20230110/vvp-1843968097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, максим решетников, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Максим Решетников, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:18 11.01.2023 (обновлено: 20:32 11.01.2023)
 
В России замедлилась годовая инфляция

Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась до 11,65 процента с 12,19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 11,65 процента, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
По состоянию на 26 декабря этот показатель составлял 12,19 процента.

"На первой неделе 2023 года (за период с 1 по 9 января) инфляция составила 0,24 процента. В годовом выражении инфляция замедлилась до 11,65 процента год к году", — уточнили в ведомстве.

Как следует из документа, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,57 процента. Это произошло преимущественно из-за подорожания плодоовощной продукции. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,15 процента.
В свою очередь, непродовольственные товары подешевели на 0,01 процента. В сфере услуг цены выросли на 0,05 процента, в частности, из-за подорожания бытовых услуг и городского пассажирского транспорта. Туристические услуги также подешевели вследствие снижения стоимости авиабилетов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 15:48
Путин призвал добиваться роста реальных доходов населения
Ранее сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников сказал, что инфляция в стране по итогам 2022-го оказалась ниже 12 процентов и составила 11,9 процента. Росстат опубликует данные по динамике цен в России в декабре и в целом за 2022 год в пятницу, 13 января.
По прогнозу министерства, инфляция в текущем году составит 5,5 процента. При этом, по словам Решетникова, в конце первого квартала этот показатель существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022-го. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в четыре процента.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 18:09
Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП в 2023 году
 
ЭкономикаМаксим РешетниковЦены на нефтьРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала