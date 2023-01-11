https://ria.ru/20230111/inflyatsiya-1844234286.html

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,24 процента

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,24 процента - РИА Новости, 11.01.2023

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,24 процента

Инфляция в России за период с 1 по 9 января составила 0,24%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:05

2023-01-11T19:05

2023-01-11T19:05

инфляция

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_1b684cb9ec18dcf1a3f4ee7c674755bf.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Инфляция в России за период с 1 по 9 января составила 0,24%, сообщил в среду Росстат. "За период с 1 по 9 января 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,24%", - говорится в публикации. За отчетный период рост цен на плодоовощную продукцию составил 6,5%, в том числе на огурцы - на 13%, на помидоры - на 12,9%, на морковь - на 6,7%, на лук репчатый - на 6,3%, на свеклу столовую - на 5,4%, на капусту белокочанную - на 2,4%, на картофель – на 2%, на яблоки – на 1,5%, на бананы – на 1%. Сильнее всего подешевели крупа гречневая - на 1,4%, рис – на 0,8%, чай черный – на 0,5%, сахар-песок – на 0,4%, овощные консервы для детского питания – на 0,3%, подсолнечное масло, пшено и макаронные изделия – на 0,2%, сосиски, сардельки, маргарин и молоко – на 0,1%. При этом среди продуктов (за исключением плодоовощной продукции) сильнее всего в цене выросла вареная колбаса - на 0,62%. Кроме того, рост цен отмечен на соль и пшеничную муку – на 0,4%, на рыбу мороженую, сливочное масло, яйца – на 0,3%, на мясо кур, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,2%, на говядину, баранину, колбасы полукопченые и варено-копченые, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего подорожали зубные пасты – на 0,5%, прокладки гигиенические и подгузники детские – на 0,3%, спички, мыло туалетное, сухие корма для домашних животных – на 0,2%, бумага туалетная – на 0,1%. При этом цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,2%. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 1 по 9 января выросли на все препараты, в том числе на "Ренгалин" - на 1,3%, на отечественный анальгин - на 1,2%, на "Левомеколь" - на 1,1%, на нимесулид – на 0,8%, на "Эргоферон", поливитамины и корвалол – на 0,7%, на комбинированные анальгетики – на 0,6%, на аллохол – на 0,5%, на валидол – на 0,2%. Электроника и бытовая техника с 1 по 9 января снижались в цене. Сильнее всего подешевели телевизоры - на 0,63%. Электропылесосы снизились в цене на 0,35%, а смартфоны - на 0,1%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные - снизились на 0,25%.

https://ria.ru/20230110/vvp-1843968097.html

https://ria.ru/20230110/raskhody-1843836214.html

https://ria.ru/20230110/shokolad-1843796412.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, продукты