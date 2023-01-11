https://ria.ru/20230111/inflyatsiya-1844163701.html

Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9 процента

Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9 процента - РИА Новости, 11.01.2023

Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9 процента

Инфляция в России по итогам 2022 года оказалась даже ниже 12% - составила 11,9%, доложил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:58

2023-01-11T15:58

2023-01-11T16:03

экономика

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

цены на нефть

антон силуанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2022 года оказалась даже ниже 12% - составила 11,9%, доложил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. "Поступила оперативная сейчас информация уже - по итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее с округлениями – 11,9%. И это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года", - сказал министр.Минэкономразвития в своем прогнозе ожидало инфляцию в России в 2022 году на уровне 12,4%. При этом глава министерства не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза - в диапазоне 12-12,4%.В конце декабря 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что инфляция в России по итогам года составит около 12%.

https://ria.ru/20221216/ekonomika-1839322991.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, цены на нефть, антон силуанов