https://ria.ru/20230111/inflyatsiya-1844163701.html
Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9 процента
Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9 процента - РИА Новости, 11.01.2023
Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9 процента
Инфляция в России по итогам 2022 года оказалась даже ниже 12% - составила 11,9%, доложил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:58
2023-01-11T15:58
2023-01-11T16:03
экономика
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
цены на нефть
антон силуанов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2022 года оказалась даже ниже 12% - составила 11,9%, доложил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. "Поступила оперативная сейчас информация уже - по итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее с округлениями – 11,9%. И это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года", - сказал министр.Минэкономразвития в своем прогнозе ожидало инфляцию в России в 2022 году на уровне 12,4%. При этом глава министерства не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза - в диапазоне 12-12,4%.В конце декабря 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что инфляция в России по итогам года составит около 12%.
https://ria.ru/20221216/ekonomika-1839322991.html
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экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, цены на нефть, антон силуанов
Экономика, Максим Решетников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Владимир Путин, Цены на нефть, Антон Силуанов
15:58 11.01.2023 (обновлено: 16:03 11.01.2023)
Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9 процента
Решетников сообщил, что инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9 процента