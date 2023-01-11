https://ria.ru/20230111/indoneziya-1844125754.html

Индонезия подаст заявку на непостоянное членство в Совбезе ООН

Индонезия подаст заявку на непостоянное членство в Совбезе ООН - РИА Новости, 11.01.2023

Индонезия подаст заявку на непостоянное членство в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объявила, что Индонезия готовится подать заявку на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2029-2030... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:11

2023-01-11T14:11

2023-01-11T14:11

в мире

индонезия

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совет безопасности оон

ретно марсуди

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объявила, что Индонезия готовится подать заявку на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2029-2030 годы. "Сейчас мы запускаем процесс подготовки. Индонезия надеется на поддержку нашей кандидатуры со стороны каждого члена ООН", — рассказала Марсуди, слова которой приводятся в сообщении на сайте МИД Индонезии. Индонезия была непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2019–2020 годы вместе с Германией, ЮАР, Бельгией и Доминиканской Республикой. Индонезия также была избрана непостоянным членом на периоды 1974–1975, 1995–1996 и 2007–2008 годов. Ранее советник по вопросам безопасности правящей партии Индонезии Рахакундини Бакри Конни заявила в интервью РИА Новости, что Россия и КНР должны сохранить свои стратегические позиции в Совете безопасности ООН, чтобы не допустить самоуправства Запада, В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. 10 остальных членов Совбеза избираются на два года. Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония, Сент-Винсент и Гренадины были избраны на 2020-2021 годы, а Индия, Мексика, Норвегия, Ирландия и Кения – на 2021-2022 годы. Кроме того, в июне 2021 года новыми непостоянными членами Совбеза ООН на 2022 и 2023 годы избраны Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон.

https://ria.ru/20230101/kislitsa-1842762682.html

https://ria.ru/20221223/oon-1840853983.html

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в мире, индонезия, оон, совет безопасности оон, ретно марсуди